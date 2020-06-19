Сирийские хроники: атаки на российские патрули и активизация США

Основные усилия российской группировки войск сосредоточены в Идлибской зоне деэскалации, где в целом успешно выполняются договоренности о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4, пишет военный обозреватель

Россия последовательно содействует мирному урегулированию в Сирии, невзирая на ожесточенное сопротивление остатков террористических группировок и противодействие западных стран.

Российские военные патрули усиливаются, зоны прекращения боевых действий расширяются, все больше сирийских граждан возвращаются на родину – к нормальной жизни.

Обстановка на территории Сирийской Арабской Республики остается напряженной. Периодически отмечаются рецидивы активности боевиков различных группировок, включая ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России). По данным Минобороны РФ, с 2019 года ИГ не располагает контролируемой территорией в САР, но в стране сохраняются зоны влияния других террористических формирований.

Основные усилия российской группировки войск сосредоточены в Идлибской зоне деэскалации, где в целом успешно выполняются договоренности о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4 (соглашение достигнуто президентами Российской Федерации и Турецкой Республики 5 марта 2020 года).

По согласованию российской и турецкой сторон с 6 марта действует режим прекращения боевых действий. Недобитые террористические отряды стремятся сорвать процесс мирного урегулирования, но сил на открытую борьбу уже не хватает.

В ходе совместного патрулирования российских и турецких военнослужащих 16 июня на маршруте между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевики попытались провести теракт. После срабатывания самодельного взрывного устройства на трассе М-4 российский бронетранспортер получил незначительные повреждения. Личный состав совместного патруля не пострадал.

На севере Сирии, в районе города Кобани 9 июня также взорвалась самодельная мина на пути следования патруля российской военной полиции, никто не пострадал. В Идлибской зоне деэскалации в конце мая подорвался на фугасе при движении по трассе М-4 турецкий военный патруль, погиб один военнослужащий.

Отсутствие серьезно пострадавших при срабатывании мин под российскими бронетранспортером БТР-82А (16 июня) и бронеавтомобилем "Тигр" (9 июня) на севере Сирии демонстрирует эффективность военных патрулей и в целом подхода Минобороны РФ к организации службы, сохранению жизни и здоровья военнослужащих. Военное ведомство расширяет и усиливает парк используемой бронетехники – в САР замечены новые бронеавтомобили "Тайфун" с аппаратурой для постановки радиопомех.

Активность российских военных патрулей провинцией Идлиб не ограничивается, под прикрытием вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 они укрепляют мир в регионах, ранее неподконтрольных правительственным силам САР. Освоен маршрут протяженностью более 300 километров в отдаленных районах Заевфратья, вдоль государственной границы Сирийской Арабской Республики.

За время военной операции в Сирийской Арабской Республике (с 30 сентября 2015 года) опробованы более 300 образцов современного российского вооружения , при этом уничтожено свыше 87 тысяч боевиков (включая около 5 тысяч выходцев из стран СНГ). И это не все итоги конструктивного присутствия Минобороны РФ на сирийской земле.

Активность Запада

В Пентагоне 10 июня заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии. Американский президент Дональд Трамп еще три года назад заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке.

Однако признаков "сворачивания" войск не наблюдается, нелегитимное присутствие в Арабской республике (без санкции ООН или приглашения Дамаска) продолжается до сего дня.

Американские "партнеры" 16 июня направили из Ирака на северо-восток Сирии колонну, состоящую из 45 грузовиков с военной техникой, семи бронированных машин и цистерн с топливом. Колонна вошла на территорию сирийской провинции Хасеке через незаконно действующий пограничный КПП аль-Валид, и направилась в сторону американских незаконных военных баз в нефтеносной провинции.

Подобные действия американцев Дамаск называет оккупацией, а главным побудительным мотивом считает желание Вашингтона сохранить контроль над нефтяными месторождениями САР.

И новые санкции Вашингтона в отношении Сирии бьют, прежде всего, по мирному населению Арабской республики. В Соединенных Штатах 17 июня вступил в силу закон "О защите гражданского населения Сирии", которому в российском МИД дали вполне определенную оценку: "Односторонние рестрикции, принятые в обход СБ (Совета Безопасности - ред) ООН, блокируют ввоз в Сирию медикаментов,.. компьютеров и высокотехнологичных приборов (рентгеновские сканеры, ИВЛ, машины для диализа и лучевой терапии), а также удобрений, систем для очистки воды, строительного оборудования, электрогенераторов".

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