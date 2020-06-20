Пока вы спали: опасная фаза пандемии, Кишинев без транспорта, запрет эскимо

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Очередной и очень тревожный этап распространения коронавируса, лишенная автобусов и троллейбусов молдавская столица, ставшее "неугодным" название любимого лакоства миллионов - основные темы нашего обзора.

ВОЗ бьет тревогу

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Вчера в ВОЗ поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель", — отметил чиновник.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", — подчеркнул Гебрейесус.

Он обратил внимание, что людям надоело оставаться дома, а правительства стремятся возобновлять экономическую деятельность.

"Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы", — предостерег глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным института Джонса Хопкинса на сегодняшнее утро, инфекцию выявили более чем у 8,66 миллиона человек, из них 460 тысяч скончались.

Еще одни "пешие выходные"

В субботу и воскресенье, как сообщили городские власти молдавской столицы, муниципальный общественный транспорт ходить не будет.

© Sputnik / Vladimir Sergeev На своих двоих или на двух колесах.

Мера принята для того, чтобы предупредить распространение COVID-19 среди жителей Кишинева.

С понедельника, 22 июня, автобусы и троллейбусы вновь выйдут на маршруты.

Неполиткорректное название мороженного - отменить

Американская компания Dreyer"s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, посчитав его "уничижительным термином" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири, сообщает газета Wall Street Journal.

The owner of Eskimo Pie treats said it would change the name of the nearly century-old ice cream brand because the term is derogatory, following similar moves this week by the makers of Aunt Jemima and Uncle Ben’s https://t.co/6tW0EsfXfH — The Wall Street Journal (@WSJ) June 19, 2020

​"Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин", - заявила руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес.

Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием эскимо и логотипом с изображением человека в меховой куртке.

© Sputnik / Борис Кавашкин Любимое лакомство.

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".

Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova