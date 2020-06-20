Министр культуры и туризма Турции: к приему отдыхающих готовы

Страна рассчитывает на то, что первые туристы приедут, начиная с 15 июля, вместе с запуском регулярных авиарейсов.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Турция – самая подготовленная страна в Средиземноморском регионе, в особенности с точки зрения принятых мер против коронавируса, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эксклюзивном интервью для Sputnik Турция.

По его словам, перед открытием сезона была проведена вся необходимая подготовка, хозяева отвечают на все вопросы, которые им задают желающие приехать, будь то статистические данные или же программа сертификации.

Говоря о провинция Анталья, которую, наиболее часто посещают туристы их России и других бывших советских республик, министр отметил, что с 11 марта она относится к числу регионов с наименьшим количеством случаев заболевания коронавирусом. Суточный показатель - около 40 на трехмиллионное население.

"Эти цифры, по сути, свидетельствуют о том, что Турция готова принять у себя большое число туристов", - сказал Эрсой.

Он подробно объяснил как будут работать в отелях система "все включено", "шведский стол", анимация.

"Изменений нет, поменяется только формат подачи еды в рамках «шведского стола». Раньше по системе «шведского стола» вы сами брали пищу, но сейчас мы из соображений безопасности содержим еду под защитными стеклами, за которыми находятся повара. Вы указываете на то, что хотите, а они накладывают в вашу тарелку столько, сколько вам необходимо" - разъяснил собеседник.

В системе "всё включено" будет изменен только формат подачи. Мероприятия в отелях включены в систему сертификации при условии соблюдения физической дистанции. Продолжается и анимация, которую можно будет смотреть также при соблюдении дистанции.

Все туроператоры говорят о том, что будут отдавать приоритет именно сертифицированным отелям. Сертификация, уточнил интервьюируемый, - добровольная система. Но есть также и циркуляры, которые обязывают ей соответствовать. Число отелей, получивших сертификат, быстро растет, на сегодняшний день их число превышает 600. Половина гостиниц, которые откроются, будут включены в систему сертификации. В своем большинстве они расположены в таких туристических районах, как Анталья и Эгейский регион, получившие лицензии от Министерства культуры и туризма Турции.

Отелям пришлось понести некоторые расходы, связанные с мерами противодействия коронавирусу, но это не вызовет повышение цен, заверил министр. В этом году первостепенная задача менеджеров состоит не в повышении цен, а в том, чтобы снова начать полноценную работу.

Туристы не будут обязаны проходить тест на коронавирус. Власти считают, что достаточно измерения температуры

в аэропортах. И только, если она выше 37,8 градусов, или же есть один из симптомов, то тогда делается бесплатный тест. В Турции также нет и режима карантина, он был отменен, начиная с 1 июня.

Тем не менее, принимаются меры на тот случай, когда признаки инфекции появятся у одного или нескольких отдыхающих.

"Больного, заразившегося коронавирусом, мы в первую очередь доставляем в больницу. Если доктора не увидят необходимости ложиться в больницу и сочтут достаточным режим изоляции, то больной сможет и дальше пребывать в своем отеле и продолжит лечение, находясь на изолированном этаже", - уточнил Эрсой

Кроме того, добавил он, если, например, режим изоляции длится семь дней, но чтобы завершить лечение туристу требуется остаться ещё на семь дней, то тогда они предоставляются бесплатно. Отель принимает на себя расходы по размещению до выздоровления больного.

Что касается посещения достопримечательностей, мест, представляющих историческую и культурную ценность, то там также есть несколько сертификационных программ, а также ряд определенных правил. Входы в такие места оборудованы системой контроля и наблюдения.

"Но наши двери открыты для всех тех туристов, кто хочет приехать и посетить эти места. Как я уже сказал, там тоже есть определенные критерии и правила посещения, но, на самом деле, они создают для туриста дополнительный комфорт", - подытожил министр культуры и туризма Турции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova