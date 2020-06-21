16:08 21 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.

День медика в России: слова благодарности, знаки высокого признания

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1411)
9410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200621/30642112/russia-den-medika-slova-blagodarnosti-znaki-vysokogo-priznaniya.html

Врач - и в обычных условиях, а тем более в период пандемии - самая гуманная, ответственная профессия, требующая огромных знаний, терпения и умения принимать правильные решения в сложных ситуациях.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Работники здравоохранения также - носители высоких нравственных качеств, которые в наше время развитых технологий, эффективных лекарств не теряют своей ценности, а напротив, становятся особенно востребованными. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении медицинским работникам по случаю их профессионального праздника. 

Она выразила глубочайшую признательность всему персоналу поликлиник, больниц, станций скорой помощи, людям в белых халатах, которые находятся "на передовой" в борьбе с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин своим указом, который опубликован в воскресенье на сайте Кремля. присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам.

Вручение госпремий в Кремле. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Присуждены госпремии РФ в области науки, искусства и гуманитарной деятельности
Награды присуждены "за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19".

Кроме того, глава государства наградил орденом Пирогова руководство и сотрудников центра вирусологии "Вектор" и центра "Микроб", которые стали первыми кавалерами этого знака отличия. 

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены российским лидером в минувшую пятницу.

Бутылка дезинфицирующего средства для рук с спиртосодержащим гелем.
© REUTERS / LINDSEY WASSON
Кому мы должны быть признательны за антисептик, оберегающий мир от COVID-19
Орденом Пирогова награждаются граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

Праздник Духов день
© Sputnik / Maxim Bogodvid
Священник и хирург: память о Войно-Ясенецком в Молдове

Николай Пирогов (1810-1881), выдающийся российский учёный и первооткрыватель, был основоположником военно-полевой хирургии и школы анестезии в России.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961), архиепископ Симферопольский и Крымский, в миру был врачом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Причислен Русской православной церковью к лику святых.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1411)

По теме

"Россия сегодня" запускает всенародную акцию в поддержку врачей
Врачи-борцы с коронавирусом достойны памятника: в России объявлен конкурс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие кадры недели. 13 - 19 июня
Социальная дистанция постковидного периода.
Социальная дистанция постковидного периода
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться