День медика в России: слова благодарности, знаки высокого признания

Врач - и в обычных условиях, а тем более в период пандемии - самая гуманная, ответственная профессия, требующая огромных знаний, терпения и умения принимать правильные решения в сложных ситуациях.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Работники здравоохранения также - носители высоких нравственных качеств, которые в наше время развитых технологий, эффективных лекарств не теряют своей ценности, а напротив, становятся особенно востребованными. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении медицинским работникам по случаю их профессионального праздника.

Она выразила глубочайшую признательность всему персоналу поликлиник, больниц, станций скорой помощи, людям в белых халатах, которые находятся "на передовой" в борьбе с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин своим указом, который опубликован в воскресенье на сайте Кремля. присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам.

Награды присуждены "за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19".

Кроме того, глава государства наградил орденом Пирогова руководство и сотрудников центра вирусологии "Вектор" и центра "Микроб", которые стали первыми кавалерами этого знака отличия.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены российским лидером в минувшую пятницу.

Орденом Пирогова награждаются граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

Николай Пирогов (1810-1881), выдающийся российский учёный и первооткрыватель, был основоположником военно-полевой хирургии и школы анестезии в России.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961), архиепископ Симферопольский и Крымский, в миру был врачом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Причислен Русской православной церковью к лику святых.

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