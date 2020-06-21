День медика в России: слова благодарности, знаки высокого признания

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Работники здравоохранения также - носители высоких нравственных качеств, которые в наше время развитых технологий, эффективных лекарств не теряют своей ценности, а напротив, становятся особенно востребованными. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении медицинским работникам по случаю их профессионального праздника.
Она выразила глубочайшую признательность всему персоналу поликлиник, больниц, станций скорой помощи, людям в белых халатах, которые находятся "на передовой" в борьбе с пандемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин своим указом, который опубликован в воскресенье на сайте Кремля. присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам.
Кроме того, глава государства наградил орденом Пирогова руководство и сотрудников центра вирусологии "Вектор" и центра "Микроб", которые стали первыми кавалерами этого знака отличия.
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены российским лидером в минувшую пятницу.
Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
Николай Пирогов (1810-1881), выдающийся российский учёный и первооткрыватель, был основоположником военно-полевой хирургии и школы анестезии в России.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий, 1877-1961), архиепископ Симферопольский и Крымский, в миру был врачом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Причислен Русской православной церковью к лику святых.
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