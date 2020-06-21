Пока все спали: бомба "Золотая орда", резня в парке, чартер Кишинев-Москва

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КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Испытание нового американского оружия, нападение с ножом в Лондоне, вылет 119 пассажиров спецрейсом из столицы Молдовы в Москву - основные темы нашего обзора.

Бомба, которая изменит "правила игры"

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщает Forbes.

Как утверждает издание, бомба, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры".

В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.

Испытания снаряда развернули в июне этого года, при этом завершить оценку возможностей StormBreaker должны до конца 2020.

Помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение среди первых может также F-15E Eagle. Позднее GBU-53/B также должна войти в оснащение истребителя-"невидимки" F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.

Теракт? Не теракт?

В субботу вечером в парке неподалеку от центра Лондона произошел инцидент, в ходе которого неизвестный напал с ножом на людей. Пользователи соцсетей сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших, а также о том, что нападавшему не удалось скрыться.

Полицейское управление по региону долины реки Темзы назвало то же число жертв, уточнив, что серьезные ранения получили еще три человека.

Тот же источник подтвердило факт задержания 25-летнего выходца из Ливии, жителя Рединга.

На данный момент произошедшее не рассматривается как теракт, однако к расследованию привлечены сотрудники контртеррористической полиции.

*UPDATE*



We have launched a murder investigation following the deaths of three people in Reading yesterday after an incident in Forbury Gardens.



A 25-year-old man has been arrested on suspicion of murder.



More details: https://t.co/U9GDMkyTP7 pic.twitter.com/Rfb0Iwz2Pk — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020

​В полиции подтвердили, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, который завершился за три часа до этого.

В Москву, в Москву!

Чартерный рейс авиакомпания Air Moldova доставит в воскресенье из молдавской столицы в российскую 119 человек, в том числе одного ребенка.

Большинство пассажиров - граждане РФ.

До этого посольство России в Республике Молдова вместе с авиакомпаниями обеих стран организовало 11 вылетов по тому же маршруту, которыми в Москву были доставлены 1595 человек.

Власти Молдовы с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. На прошлой неделе Кишинев отменил запрет на международное авиаперелеты. Первые авиарейсы осуществлены в Минск. Постепенно откроются и другие направления.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, и осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ полеты.

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