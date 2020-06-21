Президент России: нам в целом удалось защитить граждан от COVID-19

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.

"Безусловно. По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, - защитить граждан России от этой инфекции", - заявил президент.

Сегодня российский лидер поздравил людей в белых халатах с Днем медицинского работника и подписал указ о присуждении группе работников здравоохранения высоких государственных наград.

Пятеро врачей стали Героями труда Российской Федерации.

Кроме того, глава наградил недавно учрежденным орденом Пирогова руководство и сотрудников центра вирусологии "Вектор" и центра "Микроб".

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