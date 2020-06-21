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Президент РФ Владимир Путин.

Президент России: нам в целом удалось защитить граждан от COVID-19

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1411)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200621/30651963/prezident-russia-nam-v-tselom-udalos-zaschitit-grazhdan-ot-covid-19.html

Глава государства оценил успехи властей в борьбе с распространяющейся эпидемией коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.

"Безусловно. По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, - защитить граждан России от этой инфекции", - заявил президент.

Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве.
© Sputnik / Алексей Майшев
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Кроме того, глава наградил недавно учрежденным орденом Пирогова руководство и сотрудников центра вирусологии "Вектор" и центра "Микроб".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1411)

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