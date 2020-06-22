"Атака на свободу слова": Черышева в ОБСЕ - о ситуации со Sputnik Эстония

КИШИНЕВ, 22 июня - Sputnik. Власти страны не прислушались к рекомендациям различных европейских структур и не изменили своей позиции в отношении Sputnik Эстония, который вынужденно ограничил до минимума свою деятельность. Об этом руководитель хаба Елена Черышева рассказала участникам онлайн-совещания ОБСЕ по правам человека.

В Эстонии наблюдаются явные нарушения принципов свободы слова, отметила журналист. В частности, по словам Черышевой, эстонские власти открыто используют различные формы и инструменты давления на редакцию Sputnik Эстония. В конце 2019 года Департамент полиции и погранохраны республики разослал всем сотрудникам издания письма с ультиматумом: если журналисты не прекратят сотрудничество с российским агентством, на них заведут уголовные дела по статье "Несоблюдение европейских санкций". Под ними власти страны подразумевают ограничения, введенные в 2014 году против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. При этом само агентство не значится ни в одном санкционном списке.

Тем не менее, в связи с выдвинутыми угрозами с 1 января 2020 года сайт издания работает в чрезвычайном режиме, а сотрудникам редакции пришлось разорвать контракты со Sputnik Эстония.

"Это самый яркий случай борьбы с инакомыслием, - заявила Елена Черышева. – Только эстонские полицейские позволяют себе распространять действия персональных санкций на российское государственное СМИ".

Также Елена Черышева напомнила, что в конце декабря прошлого года, на фоне событий вокруг журналистов Sputnik Эстония премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал эстонскую демократию примером для всего мира.

"Я так понимаю, что он считает угрозы журналистам со стороны полиции демократией. А откровенные репрессии в отношении неугодных СМИ – это свобода слова по-эстонски", - подчеркнула Черышева в своей речи на конференции ОБСЕ.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир изначально был категорически не согласен с позицией Эстонии. В декабре 2019 года Дезир обратился к эстонским властям с призывом воздержаться от давления на Sputnik Эстония, назвав ограничения работы редакции ненужными. "Это может негативно повлиять на свободный поток информации", - писал Дезир на своей странице в Twitter.

"Жаль, что вы не были услышаны", - обратилась к Арлему Дезиру Елена Черышева в конце своего выступления.

Совещание ОБСЕ по правам человека (HDIM) – это крупнейшая в Европе ежегодная конференция, в которой принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, представители структур ОБСЕ, а также члены международных и общественных организаций. Спикеры конференции обсуждают свободу СМИ, демократию и вопросы безопасности журналистов по всему миру. По итогам совещания участники предлагают рекомендации для решения наиболее актуальных вопросов.

В этом году совещание проходит под председательством Албании в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

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