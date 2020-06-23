Путин: пандемия доказала, что Россия может решать задачи чрезвычайной сложности

Глава государства в обращении к россиянам подвел предварительные итоги борьбы с COVID-19, оценил ситуацию в экономике и обществе.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Всем нам приходилось в последнее время непросто, но в обществе не было растерянности, страна смогла ответить на вызов колоссальной сложности, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам.

Sputnik Молдова вел онлайн-трансляцию выступления российского лидера.

По словам президента, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и что человеческая жизнь - это главное.

"Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности", - сказал президент.

Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.

"Эпидемия словно резко разделила время на до и после", - отметил он в обращении к россиянам.

Благодаря усилению мер санитарной защиты на рубежах, подчеркнул Путин, России удалось отразить первый удар и задержать эпидемию, "ее пик на полтора-два месяца".

"Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию, совместно с экспертами, учеными просчитывали разные варианты развития событий, понимая, что опасность рядом. Ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России", - продолжил глава государства.

Нерабочие дни в России в связи с эпидемией коронавируса были объявлены своевременно и обоснованно, это сохранило десятки тысяч жизней.

"Мы предприняли беспрецедентный шаг: по всей стране объявили период нерабочих дней - сначала на одну неделю, до 3 апреля, а затем в общей сложности более чем на месяц, до 11 мая. И, как показало дальнейшее развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно", - сказал Путин, обращаясь к россиянам.

"Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного - сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону", - добавил президент.

В ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной, но никто не будет оставлен в беде, заявил Путин.

"Да, в ряде субъектов федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - сказал президент.

"Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров - так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах", - добавил он.

Гибкая модель реагирования на коронавирус - федеральные меры и дополнительные полномочия регионам - себя оправдала, по его словам, такая модель взята на вооружение и другими странами.

Путин подчеркнул, что Россия предпринятыми действиями в борьбе с коронавирусом заставляет эпидемию отступить, но коронавирус по-прежнему опасен, и тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью.

"Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью", - сказал российский лидер во время обращения к гражданам.

Он уверен, что здравоохранение России показало способность реагировать на экстренные ситуации, в других странах перегрузка клиник привела к высокой смертности.

"Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

Он добавил, что во многом это воплощение опыта и тех принципов организации медицинской помощи, которые закладывались в России целыми поколениями специалистов и во времена земской медицины, и в советский период.

"Это также результаты той системной работы, которую мы вели в последние годы по оснащению наших больниц и поликлиник современным оборудованием, средствами диагностики, компьютерными томографами. которые так необходимы сегодня", - пояснил президент.

Что касается вакцины, то, по его мнению, сама по себе она важна, но это не панацея, противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер.

Россия во время пандемии доказала, что может решать задачи исключительной сложности, заявил президент, отметив, что в случае необходимости все ресурсы будут "собраны в кулак".

Он напомнил, что рабочие, инженеры, управленцы сделали все, чтобы за несколько недель перенастроить работу предприятий, в разы нарастить выпуск средств индивидуальной защиты, а также наладить производство собственных лекарств.

"Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые за месяцы борьбы с эпидемией вложены в переоснащение больниц, в переоборудование, в переобучение врачей, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения в целом", - сказал Путин во время обращения к гражданам.

Каждый на своем месте и участке совершил невозможное во время пандемии, заявил президент.

"Вы, дорогие друзья, каждый на своем месте, на своем участке, в своей сфере действительно совершили, казалось бы, невозможное. В том числе, в рекордные сроки строили новые корпуса, переоснащали больницы. Только военные специалисты возвели 16 новых профильных центров для больных коронавирусом. А скоро начнут работать еще пять таких же центров", - сказал он в телеобращении к россиянам.

"Но еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи: переподготовить кадры, отремонтировать и обновить медицинские учреждения на современной, в том числе цифровой, базе. Мы это обязательно сделаем", - добавил российский лидер.

Государство делало и будет делать всё для поддержки медиков, заявил Путин во время обращения к гражданам.

"Мы это делали и будем делать для этого всё возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается и материальной поддержки для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией", - сказал Путин.

Борьба с эпидемией коронавируса продолжается, как и напряженная работа медиков, которым продлевают доплаты, сообщил президент России.

Он также предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.

Пакет поддержки граждан в период пандемии был беспрецедентным, это стало возможным благодаря стабильной макроэкономике.

В обращении Путин объявил дополнительные меры поддержки граждан,, семей, а также рынка труда и деловой активности.

Президент уверен, что у России есть возможность выйти на траекторию роста экономики.

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