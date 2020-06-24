Молдавские военные прошли по Красной площади на параде Победы

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что военнослужащие Нацармии республики достойно представили страну рядом с военными других государств.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Военнослужащие роты почетного караула Национальной армии Молдовы прошли по Красной площади на параде, который посвящен 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парадный расчет возглавил капитан Виталий Жосан.

Президент Молдовы Игорь Додон, который, как и многие лидеры других государств, присутствует на торжественной церемонии, написал на своей странице в Facebook, что молдавские военные достойно представили нашу страну рядом с военными других государств.

"Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились", - отметил Додон.

В параде принимают участие 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии Молдовы.

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В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

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