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Военный парад в ознаменование 75-летия Победы

Молдавские военные прошли по Красной площади на параде Победы

© Photo : Фотохост-агентство
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (428)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200624/30689405/Moldavskie-voennye-proshli-po-Krasnoy-ploschadi-na-parade-Pobedy.html

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что военнослужащие Нацармии республики достойно представили страну рядом с военными других государств.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Военнослужащие роты почетного караула Национальной армии Молдовы прошли по Красной площади на параде, который посвящен 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парадный расчет возглавил капитан Виталий Жосан.

Президент Молдовы Игорь Додон, который, как и многие лидеры других государств, присутствует на торжественной церемонии, написал на своей странице в Facebook, что молдавские военные достойно представили нашу страну рядом с военными других государств.

"Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились", - отметил Додон.

В параде принимают участие 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии Молдовы.

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В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

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Тема:
Наследники великой Победы (428)

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