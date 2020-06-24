Додон прокомментировал участие молдавских военных в параде Победы в Москве

Торжественный марш по Красной площади парадных расчетов из разных государств стал символом общей Победы стран бывшего Советского Союза и мира над фашизмом.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что участие молдавских военнослужащих в параде Победы подчеркивает прямую связь поколений и важность сохранения памяти о подвигах предков.

"Имел честь присутствовать на военном параде, который состоялся сегодня в Москве на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - написал на своей странице в Faceook.

Он рассказал, что вместе с президентами России, Республики Беларусь, Казахстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана приветствовал парадные расчеты из разных стран, которые маршем прошли по Красной площади, символизируя общую Победу государств бывшего Советского Союза и Европы над фашизмом.

"Испытал особую гордость от того, что среди них были и 75 военнослужащих из роты почетного караула Национальной армии Молдовы. Замечу, что у 23 из них деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому сегодняшнее участие наших военнослужащих подчеркивает прямую связь поколений и напоминает нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков", - заключил Додон.

В среду в Москве на Красной площади прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня. Такой выбор сделан неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый Парад Победы над гитлеровцами.

Открывая торжественное событие, посвященное 75-летию Победы, президент России Владимир Путин напомнил, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом, а солдатам Красной армии не были нужны чужие территории и почести, они хотели просто одолеть врага и вернуться домой.

"Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, наш долг - помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом", - подчеркнул Путин.

А

По завершении военного парада президент России поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а после в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Также российский лидер переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Уже после церемонии возложения цветов Владимир Путин некоторое время общался с главой РМ Игорем Додоном.

В период проведения торжественных мероприятий службы экстренной медицинской помощи находились в режиме повышенной готовности. Они не только провели комплекс мер по защите от потенциальных угроз распространения коронавирусной инфекции, но и были готовы оказать экстренную помощь с учетом высокой температуры на улице.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova