Путин: итоги голосования по Конституции должны быть абсолютно достоверными

Глава государства в четверг провел по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты России нового состава.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать, заявил президент России.

Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов", - сказал глава государства на встрече.

По его словам, это необходимо, "чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России".

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