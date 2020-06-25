ВОЗ: в Европе новая вспышка коронавируса

За последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона, в 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, за последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 странах региона. В 11 из них ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии.

Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран "к краю пропасти", - заявил представитель организации.

Как отметил Клюге, он уже говорил, что существует риск новых вспышек заболевания по мере того, как государства снимают введенные ранее ограничения.

"В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью", — подчеркнул он.

При этом Клюге указал, что в Польше, Германии, Испании и Израиле власти быстро отреагировали на увеличившееся число новых случаев заболевания.

Он отметил, что европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению таких мер, как социальное дистанцирование и ношение масок.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.

В Европе общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 2,6 миллиона, более 195 тысяч скончались.

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