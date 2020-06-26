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Работа ЦИК РФ.

Сайт российского Центризбиркома подвергся DDoS-атаке

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200626/30735197/sayt-rossiyskogo-tsentrizbirkoma-podvergsya-ddos-atake.html

Число запросов, поступающих на веб-ресурс, резко выросло до внушительной цифры, что позволяет сделать вывод о преднамеренной акции.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Сайт Центральной избирательной комиссии подвергся DDOS-атаке, написали в Telegram-канале ЦИК.

Как ранее рассказал зампред ЦИК Николай Булаев, на сайт идет 240 тысяч запросов в секунду. По его словам, у кого-то есть "желание проверить систему на прочность".

Накануне Владимир Путин заявил, что результаты голосования должны быть достоверными и легитимными, для этого нельзя допускать накруток по явке и сбоев при подсчете. По словам президента, это нужно для того, чтобы никто не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане страны.

Конституция России и планшет с трансляцией телеобращения президент Путина. Архивное фото.
© Sputnik / Павел Лисицын
Путин: итоги голосования по Конституции должны быть абсолютно достоверными

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, призвала власти регионов и членов комиссий услышать президента и отбивать "все атаки".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.

Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность проголосовать в электронной форме.

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