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Встреча Путина с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе.

Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1443)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200626/30735960/putin-epidemiya-koronavirusa-v-russia-otstupaet.html

Глава государства встретился в пятницу с участниками общероссийского движения взаимопомощи "Мы вместе".

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться", - сказал Путин в ходе встречи.

Он также отметил, что волонтеры "на совесть сделали свою работу".

Глава государства поблагодарил великодушных людей, которые отозвались и помогали нуждающимся в период борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что волонтеры за это время оказали действенную помощь трем миллионам россиян.

Встреча Путина с волонтерами.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: мы вместе, эпидемия будет побеждена, в том числе благодаря волонтерам

"Большое спасибо вам, вашим единомышленникам, волонтерам, сотрудникам общественных и некоммерческих организаций - всем великодушным людям, которые в трудную минуту проявили лучшие человеческие качества, бескорыстно, по собственной инициативе совершали добрые поступки во имя жизни, здоровья наших сограждан", - продолжил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что для помощи нуждающимся россиянам удалось собрать порядка 1,8 миллиарда рублей, крупный и малый бизнес активно поддерживал добровольческие инициативы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1443)

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