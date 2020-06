Что будет с термоядерными бомбами, если на взлете у F-35 отвалится хвост

Законы физики игнорируют усилия американских авиаконструкторов, и "приземляют" весьма дорогостоящие проекты. Самолеты F-35 Lightning II до пятого поколения явно не дотягивают, но в США по инерции пытаются "под завязку" загрузить глобальными задачами и вооружениями эту сырую во многих отношениях авиатехнику. Будто термоядерные бомбы B61-12 на борту F-35 способны компенсировать дозвуковую крейсерскую скорость, видимость "стелса" на радарах, высокую аварийность и непредсказуемость.

Издание The Aviationist в понедельник сообщило, что в окрестностях американской авиабазы Эдвардс (штат Калифорния) проведена серия испытаний истребителя F-35A Lightning II (модификации Convetional Take Off and Landing, то есть со стандартными взлетом и посадкой) на применение термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности. Сертификация самолета - носителя ядерного оружия двойного назначения запланирована на январь 2023 года. Таким образом, вместе с обновлением программного обеспечения (с нынешней версии Block 3A до версии Block 4) истребители F-35А получат возможность штатно нести, и применять термоядерные бомбы. Более того, после интеграции B61-12 в систему вооружений ВВС США "культовая роль ядерного истребителя" от F-15E и F-16 перейдет F-35A. Модернизированную авиабомбу B61-12 отличают система наведения и боевая часть изменяемой мощности (до 50 килотонн).

Стоимость программы создания многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II составила около 1,3 триллиона долларов. Различные модификации F-35 серийно выпускаются с 2011 года.

На эту машину в США изначально возлагали большие надежды, но практическая эксплуатация разочаровывает специалистов.

Ранее близкое Пентагону издание Defense News опубликовало критичные оценки F-35 Lightning II. Факты свидетельствуют: F-35 – дозвуковой истребитель, способный ускоряться на форсаже не более 1 минуты, а на скоростях свыше 1 Маха через минуту возникает угроза разрушения корпуса перегрева. После 1,6 Маха – у самолета может просто отвалиться хвост. Постоянная (крейсерская) скорость истребителя 5-го поколения не может быть ниже 1,4 Маха, следовательно, технологического прорыва не случилось. Фактически F-35 остался самолетом 4-го поколения, и термоядерные бомбы для него могут оказаться непосильной ношей.

Компенсационные меры

Количество ключевых недостатков истребителя "околопятого" поколения F-35 за минувший год удалось снизить до пяти, все еще очень много для машины ценой 100 миллионов долларов за штуку. Пентагон оперативно подкорректировал "эксплуатационные характеристики", и теперь F-35 считается дозвуковым самолетом, способным на короткие ускорения. Поскольку высокая скорость угрожает разрушением планеру, специальному стелс-покрытию F-35, и множеству антенн в хвостовой части самолета, инструкцией определено количество секунд, в течение которых модификации для ВМС и морской пехоты F-35B и F-35C могут летать на скоростях около 1,2 Маха. Вариант истребителя с традиционными взлетом и посадкой - F-35A - разделяет общие "косяки" в спектре от программного обеспечения до тихоходности и видимости на радарах (даже на дозвуковых скоростях, если имеется боезапас на внешней подвеске).

Вроде бы, репутация "молнии" окончательно испорчена, но в процессе эксплуатации проявляются новые неожиданные свойства. Журнал Air Force Magazine 24 июня сообщил, что американским истребителям F-35A запрещено приближаться к грозовым облакам на расстояние менее 25 миль (около 40 км). Оказалось, что конструктивные особенности бортовой системы генерации инертного газа (OBIGGS) могут привести к взрыву топливных баков истребителя в воздухе - от разряда атмосферного электричества. Любопытно, что система OBIGGS ранее уже вызывала нарекания, и была модернизирована в 2014 году (взрывоопасность не устранена).

Серия катастроф новейшего самолета F-35 Lightning II позволяет предположить, что возможны и другие неприятные (опасные) открытия, даже в условиях мирной эксплуатации F-35.

Не говоря уже об уязвимости американских "молний" в гипотетическом боевом столкновении с российскими истребителями пятого поколения Су-57 или средствами радиоэлектронной борьбы.

Полет в неизвестность

Соединенные Штаты стремятся активно продавать F-35 своим европейским союзникам. И модернизированная (планирующая) термоядерная авиабомба B61-12 изначально предназначена для Европы. Серийное производство намечено на 2020 год, одновременно американцы намереваются разместить бомбы B61-12 на своих европейских базах. При этом совершенно не исключены ситуации, когда на взлете (на форсаже) у истребителя с ядерным оружием на борту отваливается хвост, или в него ударяет молния. Возможны и другие варианты, но союзникам во всех случаях мало не покажется. Американские вооружения становятся все более опасными для Европы. Растет сопротивление Германии. Франция прямо заявила: "Прекращайте навязывать F-35".

Это закономерный итог переоценки технологических возможностей США в области военного авиастроения. Ранее признан неудачным опыт создания истребителя пятого поколения F-22 Raptor (ненадежное радиопоглощающее покрытие, обнаруживается радарами метрового диапазона, радиус действия – всего 750 км, слишком высокая цена серийной машины – 350 млн долларов). Между тем, не доведя до приемлемого конструктивного, боевого, предпродажного состояния самолеты пятого (де-юре) поколения F-22 и F-35, американцы светло смотрят в будущее военной авиации.

По планам Вашингтона, первые истребители шестого поколения должны взлететь до 2030 года. Судя по описанию, для них уже и противник готов: "Учитывая огромные расстояния на тихоокеанском театре, за которые они должны будут сражаться", от них ожидают большой дальности полета без дозаправки, превосходства в воздухе, высокой живучести за счет комплекса радиоэлектронной борьбы.

Однако, после всех дорогостоящих неудач F-35 Lightning II "пятого поколения" американский конгресс выразил намерение ограничить финансирование программы создания истребителей шестого поколения - на 85 % в 2021 финансовом году.

