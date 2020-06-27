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Дональд Трамп

Трамп подписал указ о защите памятников, пообещав "долгие" сроки вандалам

© AP Photo / Patrick Semansky
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200627/30744892/trump-podpisal-ukaz-o-zaschite-pamyatnikov-poobeschav-dolgie-sroki-vandalam.html

Американский лидер сообщил, что за нарушение положений указа об охране памятников предусмотрены долгие тюремные сроки.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ об охране памятников, который предполагает за нарушения этого предписания "долгие" тюремные сроки. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер.

"Мне выпала честь подписать очень жесткий указ, защищающий американские памятники, мемориалы и статуи, а также призванный бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей Великой Страны" - говорится в сообщении.

Ранее Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи седьмого президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия. Он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.

По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

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