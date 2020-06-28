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Европейский союз

В МИДЕИ рассказали о перспективах снятия ограничений на поездки в ЕС

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1452)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200628/30747385/v-midei-rasskazali-o-perspektivakh-snyatiya-ogranicheniy-na-poezdki-v-es.html

Министерство иностранных дел и европейской интеграции разъяснило, по каким принципам в странах Евросоюза составляется список государств, гражданам которых разрешат въезд на территорию ЕС.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) выступило с разъяснениями относительно процесса снятия ограничений на поездки иностранных граждан в государства-члены Европейского союза.

С 1 июля этого года Европейский союз начнет отменять ограничения на несущественные поездки. В рамках подготовки к этому решению 25 июня 2020 года Европейская комиссия направила государствам-членам ЕС проект рекомендаций по критериям составления списка стран, для граждан которых ограничения будут сняты.

Аэропорт
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Для граждан Молдовы сохраняются ограничения на въезд в большинство стран ЕС

Предлагается, чтобы решения об отмене ограничений основывались на эпидемиологической ситуации в каждой из стран.

Будет учитываться число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней, которое не должно превышать среднее значение по ЕС (16 случаев на 100 тысяч жителей). Рекомендуется также учитывать тенденцию выявленных новых случаев инфицирования за последние 14 дней (стабильные или уменьшающиеся показатели).

Кроме того, ЕС также примет во внимание, применяет ли третья страна ограничения на поездки граждан ЕС (принцип взаимности).

Стоит отметить, что документ европейских институтов представляет собой рекомендацию. Исключительное право устанавливать или снимать ограничения остается за каждой из стран Евросоюза, уточняет МИДЕИ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1452)

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Теги:
коронавирус, ЕС


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