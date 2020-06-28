Медик рассказал, как легче перенести жару и резкую смену погоды

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Резкая смена погоды и жара могут спровоцировать недомогание и усугубить хронические заболевания. Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков рассказал в интервью радио Sputnik, что в такой ситуации следует в первую очередь соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны.

"Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств", – пояснил специалист.

Он обратил внимание на то, что существуют так называемые метеозависимые люди, которые плохо переносят погодные перемены. Им поможет целый рад препаратов-адаптогенов.

"Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин – гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены", – рассказал Беленков.

Кроме того, по мнению медика, легче переносить жару поможет выполнение ряда рекомендаций.

"Одежда и обувь не должны быть тесными, должны быть дышащими, голова должна быть покрытой. По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице +30, а вы ставите кондиционер на +18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального. Кроме того, необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда растворимые соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови", – пояснил врач-кардиолог.

Специалист также обратил внимание на то, что первые признаки обезвоживания и перегрева – головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару

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