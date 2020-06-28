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Жара в городе. Архивное фото

Медик рассказал, как легче перенести жару и резкую смену погоды

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200628/30750553/medik-rasskazal-kak-legche-perenesti-zharu-i-rezkuyu-smenu-pogody.html

По мнению врача-кардиолога, легче переносить жару и перепады температур поможет выполнение ряда рекомендаций.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Резкая смена погоды и жара могут спровоцировать недомогание и усугубить хронические заболевания. Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков рассказал в интервью радио Sputnik, что в такой ситуации следует в первую очередь соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны.

Завтрак.
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"Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств", – пояснил специалист.

Он обратил внимание на то, что существуют так называемые метеозависимые люди, которые плохо переносят погодные перемены. Им поможет целый рад препаратов-адаптогенов.

"Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин – гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены", – рассказал Беленков.

Кроме того, по мнению медика, легче переносить жару поможет выполнение ряда рекомендаций.

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"Одежда и обувь не должны быть тесными, должны быть дышащими, голова должна быть покрытой. По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице +30, а вы ставите кондиционер на +18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального. Кроме того, необходимо потреблять больше воды, можно добавить туда растворимые соли натрия, магния, чтобы восполнить потерю жидкости и микроэлементов и не допустить сгущения крови", – пояснил врач-кардиолог.

Специалист также обратил внимание на то, что первые признаки обезвоживания и перегрева – головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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