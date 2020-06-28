Медик рассказал, как легче перенести жару и резкую смену погоды

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Резкая смена погоды и жара могут спровоцировать недомогание и усугубить хронические заболевания. Врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета, академик РАН Юрий Беленков рассказал в интервью радио Sputnik, что в такой ситуации следует в первую очередь соблюдать рекомендации по лекарственным препаратам, которые были даны.
Он обратил внимание на то, что существуют так называемые метеозависимые люди, которые плохо переносят погодные перемены. Им поможет целый рад препаратов-адаптогенов.
"Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин – гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены", – рассказал Беленков.
Кроме того, по мнению медика, легче переносить жару поможет выполнение ряда рекомендаций.
Специалист также обратил внимание на то, что первые признаки обезвоживания и перегрева – головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах.
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