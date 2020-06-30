Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату во Ржеве

Ржевский солдат – это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы. Мемориал установлен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В Тверской области России прошла торжественная церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. В ней приняли участие российский президент Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь.

Президенты приняли участие в церемонии возложения цветов и почтили память погибших минутой молчания.

"Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма", - сказал Путин, добавив, что время не властно над этим подвигом.

Президент Республики Беларусь в своей речи отметил, что пока люди создают и приходят к памятникам, они не будут забывать о страшных событиях войны.

Кроме того, президенты поучаствовали в высадке елей в память о людях, погибших в Великой Отечественной войне.

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