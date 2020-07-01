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Президент Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

В Москве проголосовавшим выдают подарочный набор: получил ли его президент

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200701/30788639/v--moscow-progolosovavshim-vydayut-podarochnyy-nabor-poluchil-li-ego-prezident.html

Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако в связи с эпидемической обстановкой было принято решение о том, что для волеизъявления электората отводится неделя, с 25 июня и по сегодня.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Москвичам после голосования вручают набор: ручку, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Голосование граждан России, архивное фото
© Sputnik / Alexei Vitvitsky
Где в России самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию

Президент Путин в среду проголосовал по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук, где он по традиции голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня. 

Глава государства также получил весь положенный подарочный набор, сообщили РИА Новости на избирательном участке, где голосовал президент.

"Да, ему выдали все необходимое, как и всем избирателям", - сообщил сотрудник участка, отвечая на вопрос, выдали ли президенту билет на получение приза.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

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