Дать оценку запрету вещания RT в Латвии: призыв МИД к международным структурам

Латвийский регулятор, запретивший во вторник вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они принадлежат МИА "Россия сегодня", чей руководитель находится под санкциями Евросоюза.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. РФ призывает международные организации оценить, насколько решение Риги о запрете вещания RT соответствует политическим обязательствам Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что это далеко не первый шаг со стороны Латвии по зачистке информационного пространства в стране, где более 40% населения предпочитают получать информацию именно на русском языке.

"Мы неоднократно привлекали внимание международных организаций, правозащитников к сложившейся в Латвии неприемлемой ситуации с глубокой дискриминацией русскоязычных жителей этого государства и попытками грубо вытеснить русских язык из информационного пространства страны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Вновь призываем профильные международные структуры подвергнуть решение официальной Риги тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражению мнений, а также свободного доступа к информации", - подчеркнула она.

Латвийский регулятор, запретивший во вторник вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они принадлежат МИА "Россия сегодня", чей руководитель находится под санкциями Евросоюза.

Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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