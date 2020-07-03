Вебинар Sputnik Pro: предопределенное будущее нашего мира

Внедрение технологий стремительно меняет нашу жизнь, и то, что еще вчера казалось невозможным – уже стало реальностью, которая, благодаря новым изобретениям в обозримом будущем кардинально изменит человеческое бытие.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. На лекции о развитии базовых технологий в интернете руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский рассказал об этапах развития WEB, современных инструментах работы с контентом в СМИ, и о том, как изменится будущее, когда машинам с помощью ученых удастся овладеть смыслом человеческой речи и письма. Международный вебинар прошел в рамках просветительского проекта Sputnik Pro для представителей медиасообщества.

© Sputnik / Юлия Калинина Алексей Филипповский.

Для работающего в СМИ человека, который производит контент, критически важно понимать, каким образом этот контент в дальнейшем распространяется, показывается пользователю, каким образом он доводится до читателя. Потому что технологии не стоят на месте, они стремительно меняются.

Как изменился мир за три десятилетия

За последние тридцать лет с момента появления юзабильного интернета изменилось очень многое.

После архаичного WEB 1.0, со статичными страницами, бедным гипертекстом, фиксированным дизайном, войнами браузеров, малым количеством разработчиков и пользователей, мы пришли в эру новых технологий WEB 2.0. По словам Филипповского, она характеризуется динамическими страницами и дизайном, подстраиваемыми под определённое устройство; активностью пользователей в жизни страницы, что позволяет развивать этот сайт.

Однако технологии стремительно развиваются, мы уже одной ногой в новой эре. А куда мы идем?

"Все специалисты едины во мнении – мы идем в эру WEB 3.0, по некоторым параметрам мы уже находимся там. По многим – еще не дошли – прежде всего, по технологиям, как ни странно", - говорит специалист.

Однако, у айтишников уже есть понимание того, каким будет мир WEB 3.0.

На пути в новую эпоху

Это социокультурный сдвиг, – сейчас мы его наблюдаем, - когда ваша роль, статус и участие в сети, не менее важно, чем ваше участие в офлайне. Обе ипостаси будут взаимосвязаны – и это, как мы видим, уже отчасти происходит, - заявил руководитель центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня".

Уже сегодня происходит интеллектуальное управление контентом и этот процесс будет развиваться, усовершенствоваться.

"Все вы видите, что наступила эра всевозможных нейросетей, рекомендательных сервисов, эпохи "яндекс дзенов ", когда каждый пользователь оказывается так или иначе в информационном пузыре, который машина ласково подбирает, погружая его в интересный и полезный ему контент, с которым он будет взаимодействовать. Происходит автоматический обмен контентом, которого очень много. Обмен им упрощен и легко осуществляется" - заявил Филипповский.

Тайна человеческой речи

Последний рубеж, который остался непокоренным для WEB 3.0 – это заставить машины, компьютеры полноценно понимать человеческую речь.

"Сегодня это анализ на основе больших данных, или миссия онтологов, которые работают со словарями, так как до сих пор даже самые сложные компьютеры и программы не умеют понимать суть человеческой речи".

Пока они умеют видеть слова, взаимосвязи этих слов, предполагать, как эти слова будут в перспективе друг с другом связаны, создавать первичные тексты, но это не понимание сути того, о чем люди говорит или пишут.

"Задача онтологов - добиться того, чтобы программы все-таки понимали суть человеческой речи или письма. Как только этот этап будет пройден (а он будет пройден – 100%, в ближайшие десятилетия – точно), тогда мы вступим в эру WEB 3.0, которая еще больше вовлечет интернет в жизнь человека", - подчеркнул Филипповский.

В ходе вебинара были затронуты и другие вопросы, связанные с развитием современных WEB-технологии в СМИ.

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