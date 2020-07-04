Почему Индия готова потратить $2 млрд на российские истребители Миг-29 и Су-30

Россия продолжает наращивать экспорт истребителей Сухого и Микояна, известных высокой боевой эффективностью и надежностью во всем мире. Индийские военно-воздушные силы традиционно предпочитают российское оружие, и этот выбор дорогого стоит.

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил предложение о закупке 12 российских многоцелевых истребителей Су-30МКИ (модификация для Индии) и 21 истребителя МиГ-29 – в пакете с модернизацией 59 самолетов МиГ-29 в составе индийских военно-воздушных сил. Новая партия "Сухих" оценивается в 1,42 миллиарда долларов, "Миги" стоят 984 миллиона долларов, итого больше двух миллиардов. Самолеты могут быть поставлены индийским партнерам в текущем году.

Несмотря на жесткое противодействие Запада, Россия мирно завоевала около трети мирового рынка вооружений. В портфеле "Рособоронэкспорта" сегодня заказы на 55 млрд. долларов (второе место в мире после США). Причем "коридор" 53-56 млрд долларов сохраняется в течение нескольких последних лет.

Около 45% российского оружейного экспорта – это авиация. Достичь убедительного успеха на международном рынке высокотехнологичных вооружений помогают истребители Су-30 и МиГ-29, которые по праву считаются лучшими на планете по многим параметрам, эксплуатируются в десятках стран, пользуются большим спросом в СНГ.

Выбор российских партнеров неслучаен. Многоцелевой высокоманевренный истребитель Су-30 поколения 4++ предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении активных и пассивных помех. Самолёт способен нести восемь тонн боевой нагрузки (ракетно-бомбового вооружения) со скоростью до 2125 км/час, и эффективно прикрывать свои войска (объекты) от ударов с воздуха, отражать массированные налеты разнородных сил противника (включая крылатые ракеты). Продемонстрировал высокую эффективность в сирийской операции ВКС РФ. Количество экспортированных и законтрактованных Су-30МКИ исчисляется многими сотнями машин.

Фронтовой истребитель четвертого поколения МиГ-29 обладает мощным ракетным вооружением, и на максимальной скорости 2,25 Махов способен обогнать любой истребитель Североатлантического альянса.. Его превосходство проверено боевыми действиями в странах Персидского залива, Эфиопии, Эритрее, Югославии, Судане, Сирии, и признано на Западе. Миг-29 служит в военно-воздушных силах 25 государств.

На просторах СНГ

Россия экспортирует вооружения в пятьдесят стран мира, в том числе семь стран Содружества Независимых Государств. И здесь поставки ударной авиации занимают видное место. Так, в Республике Беларусь четверка новейших Су-30СМ заступила на боевое дежурство по противовоздушной обороне 1 июля.. Военно-воздушные силы республики совершат качественный скачок, когда Беларусь получит все предусмотренные контрактом 12 истребителей Су-30СМ. Однако и четыре машины поколения 4++ немало значат для обороноспособности страны.

Ранее Армения приняла на вооружение четыре из 12 закупленных в РФ многоцелевых истребителей Су-30СМ. Военно-воздушные силы республики эксплуатируют также истребители МиГ-29. Ереван планирует и в дальнейшем наращивать боевой потенциал ВВС за счет ударной авиации российского производства.

Казахстан получает новую боевую авиатехнику российского производства, в том числе 12 истребителей Су-30СМ. Министерство обороны республики планирует приобрести всего 36 самолетов Су-30СМ.

Узбекистан намерен укрепить военно-воздушные силы партией многоцелевых истребителей Су-30СМ за счет российского государственного экспортного кредита. Кроме того, Россия помогает модернизировать около 30 истребителей МиГ-29 ВВС страны.

Присматриваются к самолетам Сухого и Микояна специалисты военно-воздушных сил Азербайджана, непростой выбор предстоит сделать между истребителями Су-35 и МиГ-35. На вооружении ВВС республики имеются истребители Миг-29.

Интерес ближайших союзников и партнеров закономерен. Могущественные и высокоманевренные ударные самолеты российского производства считаются в мире шедевром конструкторской мысли.

Россия имеет репутацию надежного поставщика высокотехнологичных вооружений. Однако вернемся к индийским контрактам.

Образцовое сотрудничество

Взаимодействие России и Индии развивается на основе Программы военно-технического сотрудничества в 2011–2020 годы, и портфель индийских заказов "Рособоронэкспорта" превышает 4 миллиарда долларов. Индия находится в первой тройке крупнейших партнеров (плюс Китай и Египет). Вклад России в индийский импорт вооружений составляет более 70% общего объема, даже на фоне диверсификация закупок Нью-Дели, плюс дорогостоящие контракты по модернизации российской авиационной техники, поставленной ранее.

Первый контракт на поставку ВМС Индии 16 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ завершен в 2011 году. Через два года началось исполнение второго контракта на поставку еще 29 аналогичных машин. Сегодня Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" поставляет технологические комплекты для модернизации 62 индийских МиГ-29 (модификация МиГ-29UPG), по контракту 2008 года стоимостью около 900 млн. долларов.

Индия и РФ в 2000 году заключили контракт стоимостью 3,5 млрд долларов о продаже лицензии на производство 140 истребителей Су-30МКИ на индийском предприятии HAL (Hindustan Aeronautics Limited) Впоследствии стороны согласовали выпуск 222 машин, и сегодня на вооружении ВВС Индии около 270 истребителей Су-30МКИ.

Постоянно развивающееся военно-техническое сотрудничество Индии и России стало образцом для многих стран мира. Успех сопровождает совместные проектирование и разработку систем вооружений, обмен технологиями, авиационно-космические проекты.

Не могут помешать даже санкции, которыми США угрожают Индии за приобретение партии истребителей МиГ-29 (вместо предлагаемых американцами F-16). Ранее под санкции подпадали истребители Су-35 и зенитные ракетные системы С-400. Заметим, этот "универсальный" инструмент давления на государства, предпочитающие российское оружие, сегодня не работает даже в отношении Турции – члена НАТО.

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