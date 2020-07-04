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Модель COVID-19.

Пока вы спали: ВОЗ о "крайнем" сценарии, болезнь Хазанова, тепловозы для МЖД

© REUTERS / Social Media
Общество
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КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Тревожный прогноз Всемирной Организации Здравоохранения, госпитализация народного артиста России, американские локомотивы казахского производстава на железнодорожных магистралях Молдовы- основные темы нашего обзора.

Вторая волна и самый плохой вариант развития событий

Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.

Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото
© AFP 2020 / EVARISTO SA
ВОЗ объявила об ускорении распространения коронавируса

Об этом заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.

В то же время в некоторых странах наблюдается новый пик заболевания коронавирусом, отметил Райан. 

"То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — сказал он.

По его словам, перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус.

​Такие вирусы зависят от сезонных движений населения, быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.

На утро субботы, по данным Института Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 11 миллионам 75 тысячам, скончавшихся - более 525 тысяч.

Сердце дало о себе знать

Народного артиста России Геннадия Хазанова госпитализировали, об этом сообщает российский "Пятый канал".

Геннадий Хазанов
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Хазанов приехал на инаугурацию Додона

На данный момент артист находится в кардиологическом отделении больницы. По информации телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.

В пятницу ряд СМИ сообщили со ссылкой на помощницу артиста, что Хазанову стало плохо. Сам артист позднее заявил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.

Локомотивы с "двойным гражданством" для наших железных дорог

Казахский производитель ЛКЗ (АО "Локомотив  құрастыру  зауыты") сообщил о том, что поставил Молдавской Железной Дороге 12 локомотивов серии "Evolution". Они изготавливаются в партнерстве с General Eltctric Transportation,Wabtec Company, "с постоянным увеличением доли казахстанского содержания".

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Публикация от АО «НК «Қазақстан темiр жолы» (@railways.kz)

Контракт на поставку был заключен в июле 2019 года в городе Нур-Султан.

Тепловоз спроектирован с учетом потребностей  железнодорожных компаний стран колеи 1520. Он уже поставляется в Кыргызстан, Таджикистан, Украину, Туркменистан и Азербайджан. Молдова стала шестой страной-покупателем "Evolution".

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