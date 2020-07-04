Пока вы спали: ВОЗ о "крайнем" сценарии, болезнь Хазанова, тепловозы для МЖД

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Тревожный прогноз Всемирной Организации Здравоохранения, госпитализация народного артиста России, американские локомотивы казахского производстава на железнодорожных магистралях Молдовы- основные темы нашего обзора.
Вторая волна и самый плохой вариант развития событий
Если страны продолжат открываться без мер предосторожности от COVID-19, то ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию.
Об этом заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.
В то же время в некоторых странах наблюдается новый пик заболевания коронавирусом, отметил Райан.
"То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — сказал он.
По его словам, перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус.
WHO is committed to supporting countries in strengthening data & health information systems.— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 3, 2020
The @WHO 13th General Programme of Work 2019-2023 Methods for Impact Measurement report equips Member States to make their data useful & impactful.https://t.co/b4raUN61Tr pic.twitter.com/pZckF1BvMF
Такие вирусы зависят от сезонных движений населения, быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.
На утро субботы, по данным Института Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 11 миллионам 75 тысячам, скончавшихся - более 525 тысяч.
Сердце дало о себе знать
Народного артиста России Геннадия Хазанова госпитализировали, об этом сообщает российский "Пятый канал".
На данный момент артист находится в кардиологическом отделении больницы. По информации телеканала, медики диагностировали у Хазанова нестабильную стенокардию.
В пятницу ряд СМИ сообщили со ссылкой на помощницу артиста, что Хазанову стало плохо. Сам артист позднее заявил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.
Локомотивы с "двойным гражданством" для наших железных дорог
Казахский производитель ЛКЗ (АО "Локомотив құрастыру зауыты") сообщил о том, что поставил Молдавской Железной Дороге 12 локомотивов серии "Evolution". Они изготавливаются в партнерстве с General Eltctric Transportation,Wabtec Company, "с постоянным увеличением доли казахстанского содержания".
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Контракт на поставку был заключен в июле 2019 года в городе Нур-Султан.
Тепловоз спроектирован с учетом потребностей железнодорожных компаний стран колеи 1520. Он уже поставляется в Кыргызстан, Таджикистан, Украину, Туркменистан и Азербайджан. Молдова стала шестой страной-покупателем "Evolution".
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