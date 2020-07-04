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Редкое природное явление в небе над Москвой и его экспертная оценка - видео

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200704/30822262/redkoe-prirodnoe-yavlenie-v-nebe-nad-moskow-i-otsenka-spetsialista---video.html

В социальных сетях появились кадры, на которых в Орехово-Зуево запечатлено что-то, напоминающее образование вихря.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Облако, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, нельзя назвать торнадо, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее в сети появились фото, на которых был запечатлено необычное явление в Орехово-Зуево.

​"Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках – ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью", - сообщил Леус.

Синоптик отметил, что если бы такое облако развилось окончательно, если бы была более мощная облачность, то это могло бы привести к шквалу, сильному ветру, "но в данной ситуации это была просто красивая картинка".

На вопрос, может ли в Москве образоваться реальный торнадо, Леус ответил утвердительно.

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