Тысячелетний срок заключения сочли чрезмерным, ограничились восемью годами

Жителя американского штата Джорджия выпустили из тюрьмы после того, как он отбыл лишь одну сто двадцать пятую часть назначенного ему наказания.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Педофила, приговоренного к тысяче лет заключения, условно-досрочно освободили в США, сообщила New York Post.

Convicted pedophile serving 1,000-year sentence gets parole https://t.co/mEyVdFNuGY pic.twitter.com/xgONpw2S80 — New York Post (@nypost) July 3, 2020

​Жителя Джорджии Питера Мэллори выпустили из тюрьмы после восьмилетнего заключения. Освобождение стало возможно после решения Апелляционного суда в мае этого года. Суд посчитал, что педофил понес достаточное наказание.

Мэллори арестовали в 2011 году за хранение детской порнографии, подделку улик и вторжение в частную жизнь. Мужчину удалось поймать в ходе расследования случаев загрузки порнографических материалов в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии, где он работал. Полиция подозревала в совершении преступления одного из студентов, однако в ходе обыска на компьютере Мэллори нашли более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

В 2012 году суд вынес обвинительный приговор. Председатель заседания назвал мужчину "самым активным коллекционером детской порнографии в мире".

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