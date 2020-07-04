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Тысячелетний срок заключения сочли чрезмерным, ограничились восемью годами

© AFP 2020 / NOEL CELIS
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200704/30823911/tysyacheletniy-srok-zaklyucheniya-sochli-chrezmernym-ogranichilis-vosemyu-godami.html

Жителя американского штата Джорджия выпустили из тюрьмы после того, как он отбыл лишь одну сто двадцать пятую часть назначенного ему наказания.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Педофила, приговоренного к тысяче лет заключения, условно-досрочно освободили в США, сообщила New York Post.

​Жителя Джорджии Питера Мэллори выпустили из тюрьмы после восьмилетнего заключения. Освобождение стало возможно после решения Апелляционного суда в мае этого года. Суд посчитал, что педофил понес достаточное наказание.

Эмблема на форме сотрудника полиции
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Мэллори арестовали в 2011 году за хранение детской порнографии, подделку улик и вторжение в частную жизнь. Мужчину удалось поймать в ходе расследования случаев загрузки порнографических материалов в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии, где он работал. Полиция подозревала в совершении преступления одного из студентов, однако в ходе обыска на компьютере Мэллори нашли более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

В 2012 году суд вынес обвинительный приговор. Председатель заседания назвал мужчину "самым активным коллекционером детской порнографии в мире".

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