Пускай маска весит два с половиной килограмма, зато она - из чистого золота

Заказать себе элитную защиту от заражения коронавирусом жителя Индии побудил другой соотечественник, который (быть может в силу более скромного материального положения или же лучшего знания антисептических свойств металлов) обошелся изделием из серебра.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Золотую защитную маску почти за четыре тысячи долларов заказал себе житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде.

"Идея о том, чтобы сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит 5,5 фунта (почти 2,5 килограмма – ред.) и обошлась мне в 289 тысяч рупий (примерно 3870 долларов – ред.)", - сообщил он РИА Новости.

© REUTERS / STRINGER Изделие крупным планом.

Носитель "элитной защиты" знает, что маски самой по себе недостаточно, поэтому, выходя на улицу, он также должным образом соблюдает меры социального дистанцирования.

По его словам, маска вызвала интерес местных жителей и СМИ.

"Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно", - добавил Кураде.

По последним данным индийского минздрава, в Индии коронавирусом в общей сложности заразились 648 315 человек, из этого числа выздоровели 394 433 и скончались 18 655 заболевших.

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