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Борщевик.

Борщевик: как опасный сорняк обратить себе на пользу

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200705/30826052/borschevik-kak-opasnyy-sornyak-obratit-sebe-na-polzu.html

Это растение считается одним из самых зловредных из-за его способности выживать в самых сложных климатических условиях и быстро захватывать новые территории.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Дачникам и огородникам борщевик может принести несомненную пользу, утверждает агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.

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Это зонтичное растение, которое в Молдове называют Brânca-ursului (медвежья лапа) считается одним из самых опасных сорняков из-за его способности выживать в самых сложных климатических условиях и быстро захватывать новые территории.

Пробравшись на возделываемые участки, оно представляет собой зло в чистом виде, но агрономы с этим готовы поспорить. Елизавета Тихонова рассказала, что огородники уже нашли способ использовать борщевик в качестве удобрения и тем самым сэкономили на химикатах.

"Многие дачники замачивают его листья в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти", - рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.

Все дело в том, что у борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез.

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"Растение после этого приобретает силу. Насколько сильным был борщевик, настолько сильным станет культурное растение. Сказать, что это совсем плохое растение, нельзя. Его можно использовать, но разумно", - добавила собеседница.

С другой стороны, борщевик может нанести серьезный вред здоровью. 

"Когда борщевик перерастает определенный момент, у него становятся прочные стебли. Если кто-то хватается за стебель, то он выделяет сок. Сначала ничего не заметно, но этот сок обладает фотосенсибилизирующим свойством (повышает чувствительность к свету – ред.) и улавливает ультрафиолет. Если вы вовремя не смоете сок, то солнце просто прожигает кожу в этом месте", - объяснила агроном.

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