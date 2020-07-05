Борщевик: как опасный сорняк обратить себе на пользу

Это растение считается одним из самых зловредных из-за его способности выживать в самых сложных климатических условиях и быстро захватывать новые территории.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Дачникам и огородникам борщевик может принести несомненную пользу, утверждает агроном Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.

Это зонтичное растение, которое в Молдове называют Brânca-ursului (медвежья лапа) считается одним из самых опасных сорняков из-за его способности выживать в самых сложных климатических условиях и быстро захватывать новые территории.

Пробравшись на возделываемые участки, оно представляет собой зло в чистом виде, но агрономы с этим готовы поспорить. Елизавета Тихонова рассказала, что огородники уже нашли способ использовать борщевик в качестве удобрения и тем самым сэкономили на химикатах.

"Многие дачники замачивают его листья в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти", - рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.

Все дело в том, что у борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез.

"Растение после этого приобретает силу. Насколько сильным был борщевик, настолько сильным станет культурное растение. Сказать, что это совсем плохое растение, нельзя. Его можно использовать, но разумно", - добавила собеседница.

С другой стороны, борщевик может нанести серьезный вред здоровью.

"Когда борщевик перерастает определенный момент, у него становятся прочные стебли. Если кто-то хватается за стебель, то он выделяет сок. Сначала ничего не заметно, но этот сок обладает фотосенсибилизирующим свойством (повышает чувствительность к свету – ред.) и улавливает ультрафиолет. Если вы вовремя не смоете сок, то солнце просто прожигает кожу в этом месте", - объяснила агроном.

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