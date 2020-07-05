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Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке.

От COVID-19 в мире излечились уже более шести миллионов человек

© Sputnik / Iliya Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1489)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200705/30826561/ot-covid19-v-mire-vylechilis-uzhe-bolee-shesti-millionov-chelovek.html

Это более половины от общего количества заразившихся коронавирусом нового типа за полгода с начала распространения инфекции.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото
© AFP 2020 / EVARISTO SA
ВОЗ объявила об ускорении распространения коронавируса

По информации на данный час, число выздоровевших от COVID-19 в мире превысило 6 миллионов 066 тысяч.

Число летальных случаев составляет более 53 тысяч. Всего заразились 11 279 465 человек.

Первые случаи заболевания зафиксированы в Китае в декабре проошлого года, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1489)

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