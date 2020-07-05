Вилле Йуханович меняет профессию

Звезда "Особенностей национальной охоты", находясь в творческом простое из-за пандемии, решил, что время зря терять не надо.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Финский актер Вилле Хаапасало открыл в селе Пуумала пекарню, в которой печет и продает хачапури.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Haapasalon Hatsapuri (@haapasalonhatsapuri) 29 Май 2020 в 4:25 PDT

Артист отметил, что остался не у дел в профессии из-за пандемии. У него сорвались съемки двух фильмов, телепередач, отменились проекты в театре. У Хаапасало уже был небольшой ресторан в Хельсинки, и он решил развиваться дальше в этой сфере.

"Я заметил, что хачапури в моем ресторане – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и во всем мире", — рассказал актер в соцсетях.

Хаапасало готовит еду для точки сам. Вместе с ним трудятся еще шесть человек. По его словам, мини-бизнес процветает – у уличной точки каждый день собирается очередь из желающих попробовать выпечку. Одна порция хачапури в его лавке стоит 12 евро – около 964 рублей по нынешнему курсу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ville Haapasalo (@ville_haapasalo) 19 Дек 2015 в 3:27 PST

Известность в России артисту принесли фильмы "Особенности национальной охоты" и "Любовь в большом городе". В 2002 году на Московском международном кинофестивале Хаапасало наградили призом за лучшую мужскую роль в драме Александра Рогожкина "Кукушка".

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