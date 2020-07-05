Вилле Йуханович меняет профессию

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Финский актер Вилле Хаапасало открыл в селе Пуумала пекарню, в которой печет и продает хачапури.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Артист отметил, что остался не у дел в профессии из-за пандемии. У него сорвались съемки двух фильмов, телепередач, отменились проекты в театре. У Хаапасало уже был небольшой ресторан в Хельсинки, и он решил развиваться дальше в этой сфере.
"Я заметил, что хачапури в моем ресторане – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и во всем мире", — рассказал актер в соцсетях.
Хаапасало готовит еду для точки сам. Вместе с ним трудятся еще шесть человек. По его словам, мини-бизнес процветает – у уличной точки каждый день собирается очередь из желающих попробовать выпечку. Одна порция хачапури в его лавке стоит 12 евро – около 964 рублей по нынешнему курсу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Известность в России артисту принесли фильмы "Особенности национальной охоты" и "Любовь в большом городе". В 2002 году на Московском международном кинофестивале Хаапасало наградили призом за лучшую мужскую роль в драме Александра Рогожкина "Кукушка".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>