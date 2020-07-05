Румыния отменяет обязательный карантин для прибывающих иностранцев

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Румынские власти объявили о том, что со 2 июля приостанавливается обязательный 2-недельный карантин для иностранцев. Об этом сообщили в посольстве Румынии в Молдове.
В дипмиссии рассказали, что эта мера распространяется и на тех иностранцев, который уже самоизолировались. Т
ем не менее, румынские власти рекомендуют лицам, которые контактировали с зараженными или прибыли из потенциально опасных регионов, самоизолироваться на 2 недели, с соблюдением следующих противоэпидемических мер:
- Правильное ношение маски в закрытых помещениях, которую затем следует немедленно выбросить в закрытую урну и вымыть руки мылом или продезинфицировать их;
- Частое мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств на основе спирта;
- Соблюдение общественной дистанции в 1,5 метра;
- Регулярная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами;
- В случае появления симптомов, характерных COVID-19, следует немедленно обратиться к врачу по единому номеру 112.
Вместе с тем, румынские власти предупредили и о возможной уголовной ответственности для иностранца в том случае, если в течение 2 недель после въезда (либо контакта с подтвержденным носителем заболевания) у него подтвердится диагноз COVID-19.
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