Румыния отменяет обязательный карантин для прибывающих иностранцев

Однако официальный Бухарест предупредил о том, что при проявлениях симптомов заражения COVID-19 въехавшим в страну может грозить уголовная ответственность.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Румынские власти объявили о том, что со 2 июля приостанавливается обязательный 2-недельный карантин для иностранцев. Об этом сообщили в посольстве Румынии в Молдове.

В дипмиссии рассказали, что эта мера распространяется и на тех иностранцев, который уже самоизолировались. Т

ем не менее, румынские власти рекомендуют лицам, которые контактировали с зараженными или прибыли из потенциально опасных регионов, самоизолироваться на 2 недели, с соблюдением следующих противоэпидемических мер:

Правильное ношение маски в закрытых помещениях, которую затем следует немедленно выбросить в закрытую урну и вымыть руки мылом или продезинфицировать их;

Частое мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств на основе спирта;

Соблюдение общественной дистанции в 1,5 метра;

Регулярная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами;

В случае появления симптомов, характерных COVID-19, следует немедленно обратиться к врачу по единому номеру 112.

Вместе с тем, румынские власти предупредили и о возможной уголовной ответственности для иностранца в том случае, если в течение 2 недель после въезда (либо контакта с подтвержденным носителем заболевания) у него подтвердится диагноз COVID-19.

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