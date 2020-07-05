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Здание посольства Румынии.

Румыния отменяет обязательный карантин для прибывающих иностранцев

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1490)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200705/30828797/rumyniya-otmenyaet-obyazatelnyy-karantin-dlya-pribyvayuschikh-inostrantsev.html

Однако официальный Бухарест предупредил о том, что при проявлениях симптомов заражения COVID-19 въехавшим в страну может грозить уголовная ответственность.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Румынские власти объявили о том, что со 2 июля приостанавливается обязательный 2-недельный карантин для иностранцев. Об этом сообщили в посольстве Румынии в Молдове.

Игорь Додон
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В дипмиссии рассказали, что эта мера распространяется и на тех иностранцев, который уже самоизолировались. Т

ем не менее, румынские власти рекомендуют лицам, которые контактировали с зараженными или прибыли из потенциально опасных регионов, самоизолироваться на 2 недели, с соблюдением следующих противоэпидемических мер:   

  • Правильное ношение маски в закрытых помещениях, которую затем следует немедленно выбросить в закрытую урну и вымыть руки мылом или продезинфицировать их; 
  • Частое мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств на основе спирта; 
  • Соблюдение общественной дистанции в 1,5 метра; 
  • Регулярная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами; 
  • В случае появления симптомов, характерных COVID-19, следует немедленно обратиться к врачу по единому номеру 112.

Вместе с тем, румынские власти предупредили и о возможной уголовной ответственности для иностранца в том случае, если в течение 2 недель после въезда (либо контакта с подтвержденным носителем заболевания) у него подтвердится диагноз COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1490)

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