Песков рассказал о перспективе возобновления авиасообщения с другими странами

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом пока неясная, так как возникают различные новые очаги и в Европе, и в Азии.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, так как в мире еще возникают новые вспышки коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перспективы неясные, об этом вчера четко сказал президент… Cитуация настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день", - сказал Песков.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что Россияпассажирские авиаперевозки со странами СНГ раньше, чем в другие государства.

С 1 июля молдавские авиакомпании постепенно начали возобновлять регулярные рейсы из Кишинева. Однако Россия не открыла регулярное авиасообщение с Молдовой, и до 1 августа действует запрет на пересечение российской границы. Об этом сообщало ранее посольство РФ в Молдове на своей страничке в соцсети, подчеркнув, что это ограничение может быть и продлено.

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