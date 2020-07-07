17:14 07 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.31
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Самолет Airbus A330

Песков рассказал о перспективе возобновления авиасообщения с другими странами

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
172 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200707/30848645/peskov-rasskazal-o-perspektive-vozobnovleniya-aviasoobscheniya-s-drugimi-stranami.html

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом пока неясная, так как возникают различные новые очаги и в Европе, и в Азии.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, так как в мире еще возникают новые вспышки коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перспективы неясные, об этом вчера четко сказал президент… Cитуация настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день", - сказал Песков.

Стюардесса в медицинской маске в салоне самолета в международном аэропорту Брюсселя.
© REUTERS / Francois Lenoir
Новая реальность: как выглядит возобновившееся авиасообщение
18
Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки со странами СНГ раньше, чем в другие государства.

С 1 июля молдавские авиакомпании постепенно начали возобновлять регулярные рейсы из Кишинева. Однако Россия не открыла регулярное авиасообщение с Молдовой, и до 1 августа действует запрет на пересечение российской границы. Об этом сообщало ранее посольство РФ в Молдове на своей страничке в соцсети, подчеркнув, что это ограничение может быть и продлено.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове сняли ограничения на международные авиаперелеты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Итальянский композитор Эннио Морриконе во время интервью в Риме
Памяти легендарного композитора Эннио Морриконе - фото
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19 - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться