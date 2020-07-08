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Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары у Красной площади в Москве.

Оценка Кремля: общая ситуация с распространением коронавируса и частности

© Sputnik / Evgeny Odinokov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1511)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200708/30860312/otsenka-kremlin-obschaya-situatsiya-s-rasprostraneniem-koronavirusa-i-detali.html

Был дан также ответ на вопрос о том, стоит ли идти по пути жестких ограничений в случае наступления второй волны COVID-19 в России.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже дает повод для оптимистических прогнозов", - сказал Песков.

Эмблема ВОЗ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Отвечая на вопрос о том, стоит ли идти по пути жестких ограничений в случае наступления второй волны коронавируса в РФ и будут ли снова даны регионам РФ полномочия о введении запретов и ограничений, Песков сказал: "Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе".

"Вы знаете, что в данном случае только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет. Это делает не администрация президента", - подчеркнул он. В связи с тем, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается", "соответственно, и продолжаются полномочия глав регионов", - добавил Песков.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1511)

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