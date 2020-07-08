17:09 08 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото.

Диалог Путин - Си Цзиньпин: пандемия, партнерство, координация, суверенитет

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200708/30863295/dialog-putin---xi-jinping-pandemiya-partnerstvo-koordinatsiya-suverenitet.html

В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе китайской стороны, лидеры обсудили широкий круг вопросов.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили взаимопомощь двух стран в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе китайской стороны.

"Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне.

Саммит G7 во Франции. Архивное фото
© AFP 2020 / IAN LANGSDON
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан

"Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подчеркнули заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках Совбеза ООН, а также по линии ШОС и БРИКС. Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

МИД России осудил попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за COVID-19
Китай собирается приобрести у России истребители Су-35
Треугольник Россия - Китай - США: Лавров видит его иначе, чем Киссинджер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музеи Московского Кремля заработали - фото
По поручению президента: амурский тигр по кличке Борис стал многодетным отцом
Тигр Борис, которого выпустил в тайгу Путин, стал многодетным отцом
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться