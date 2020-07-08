Диалог Путин - Си Цзиньпин: пандемия, партнерство, координация, суверенитет

В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе китайской стороны, лидеры обсудили широкий круг вопросов.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили взаимопомощь двух стран в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе китайской стороны.

"Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также выразили взаимную поддержку в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне.

"Выражена твердая взаимная поддержка в вопросах защиты суверенитета, недопущения вмешательства во внутренние дела извне и обеспечения верховенства норм международного права", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подчеркнули заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде всего в рамках Совбеза ООН, а также по линии ШОС и БРИКС. Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении контактов на различных уровнях.

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