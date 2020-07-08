19:31 08 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Башня Гедиминаса на Замковой горе. Вильнюс.

Запрет вещания RT в Литве: пять телеканалов под табу

© Sputnik / Мариус Баранаускас
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (96)
80 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200708/30864155/zapret-veschani-rt-v-ltve-pyat-telekanalov-pod-tabu.html

В конце июня вещание семи телеканалов RT прекратили и в Латвии, в Эстонии заявили, что правительство также изучает такой вариант развития событий.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране, сообщил РИА Новости председатель регулятора.

В их числе — RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.

В конце июня вещание семи телеканалов RT прекратили и в Латвии. Свое решение обосновали тем, что телеканалами владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза. При этом Рига призвала другие европейские государства последовать ее примеру.

Храм Христа Спасителя (слева), высотное здание министерства иностранных дел РФ в Москве/
© Sputnik / Alexander Vilf
Дать оценку запрету вещания RT в Латвии: призыв МИД к международным структурам

Однако Киселев, на самом деле, не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ — МИА "Россия сегодня". Главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую санкции ЕС не распространяются. RT и МИА "Россия сегодня" — два разных юридических лица, информация об этом давно известна и находится в открытом доступе.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство также изучает возможность запретить трансляцию RT.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (96)

По теме

Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Черышева: позиция Европы по отношению к Sputnik Эстония – это преступное молчание
Российские дипломаты ответили на обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музеи Московского Кремля заработали - фото
Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая.
Лавров заявил об одержимости США идеей сдерживания России и Китая
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться