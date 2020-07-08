Запрет вещания RT в Литве: пять телеканалов под табу

В конце июня вещание семи телеканалов RT прекратили и в Латвии, в Эстонии заявили, что правительство также изучает такой вариант развития событий.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране, сообщил РИА Новости председатель регулятора.

В их числе — RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.

В конце июня вещание семи телеканалов RT прекратили и в Латвии. Свое решение обосновали тем, что телеканалами владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза. При этом Рига призвала другие европейские государства последовать ее примеру.

Однако Киселев, на самом деле, не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ — МИА "Россия сегодня". Главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую санкции ЕС не распространяются. RT и МИА "Россия сегодня" — два разных юридических лица, информация об этом давно известна и находится в открытом доступе.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство также изучает возможность запретить трансляцию RT.

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