Важно для граждан Молдовы: ограничения в Австрии в связи с коронавирусом

Власти Австрии заявили о введении новых ограничений, связанных с опасностью распространения коронавируса, которые касаются и граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Власти Австрии заявили об ограничении на въезд граждан Молдовы, Румынии и Болгарии из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса в этих странах. Об этом в среду заявил в Вене канцлер Себастьян Курц.

Власти Австрии ежедневно регистрируют порядка 100 новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно и связывают происходящее, в том числе, со случаями "импорта" из-за рубежа.

С четверга граждане Молдовы, а также наши соседи из Румынии и Болгарии, которым необходимо будет отправиться в Австрию, вынуждены будут провести там 14 дней в режиме строгой изоляции.

Ранее австрийское министерство иностранных дел предупредило об ограничениях, введенных для большинства восточно-балканских стран.

"Тем, кто планирует вернуться на территорию Австрии, следует провести по прибытию в страну 14 дней на карантине. Нарушение этого предписания не является преступлением, но представляет грубое нарушение административного кодекса и влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи 450 евро", - сказал канцлер Австрии в ходе пресс-конференции.

Граждане Молдовы, которые рискнут поехать в таких условиях в эту страну, должны быть готовыми к тому, что их подвергнут усиленному контролю на КПП на выезде из Венгрии и Словении, поскольку таможенные патрули там будут удвоены.

Следует отметить, что по отношению к 32 государствам Европы власти Австрии сняли ограничительные меры, которые были введены несколькими месяцами ранее.

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