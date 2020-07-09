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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве.

Путин: обеспечение противоэпидемической безопасности голосования было идеальным

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1517)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200709/30873691/putin-obespechenie-protivoepidemicheskoy-bezopasnosti-golosovaniya-bylo-idealnym.html

Ни вспышек, ни роста заболеваемости коронавирусом не было, наоборот - продолжается дальнейшее снижение.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Никаких вспышек заболеваемости коронавирусом после общероссийского голосования по конституции не было, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально", - сказал российский лидер.

И среди членов избиркомов, по его словам, не было никаких проявлений, связанных с эпидемией.

Путин встретился с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ. 3 июля 2020.
© Sputnik / Алексей Дружинин
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"И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А наоборот продолжается дальнейшее снижение", отметил президент.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1517)

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