Для тех, кто хочет стать президентом России: рецепт знающего человека

Бывший глава государства назвал те качества, без которых не обойтись на самом высоком и ответственном посту.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом.

"В любой должности, а тем более в должности президента, самое главное — это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям. Мне кажется, это главное качество для любого человека. ", — сказал бывший глава государства и премьер-министр в интервью "Комсомольской правде".

Работоспособность и сила воли, по его словам, нужны для того, чтобы достигнуть успехов

"И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак", - подытожил интервьюируемый.

На вопрос, кем сложнее работать — главой государства, правительства или же заместителем председателя Совбеза, Медведев отметил, что "президент — человек, который отвечает вообще за всю страну" и "в этом смысле это самая сложная работа".

"Председатель правительства — у него тоже огромный объем работы. И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже. А заместитель председателя Совета безопасности — это все-таки немножко другая работа. Я еще не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности", — рассказал он.

При этом на каждый период приходятся свои кризисные ситуаци.

"Ну вот сейчас — цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, — цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны", — уточнил зампредседателя Совбеза.

Однако, по словам Медведева, Россия приспособилась к санкциям, и все эксперты, в том числе западные, признали, что эти меры почти никак не повлияли на экономику страны.

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