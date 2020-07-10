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Объект внимания - новая пневмония: смертность "гораздо выше", чем при COVID-19

© Sputnik / Тимур Батыршин
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1529)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200710/30885720/obekt-vnimania---novaya-pnevmoniya-smertnost-gorazdo-vyshe-chem-pri-covid-19.html

ВОЗ находится в контакте с властями страны, чтобы понять развитие ситуации и оказать необходимую поддержку.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Пристальное внимание связано с предупреждением китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.

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Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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Ранее сообщалось, что дипмиссия Пекина в Астане опубликовала на своем сайте заявление, в котором призывает граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19.

"Существует множество возможных объяснений возникновения пневмонии, одно из которых – COVID-19, который, как известно, распространяется в Казахстане. Более 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 были зафиксированы властями страны за последнюю неделю", - отметил представитель.

"По мере увеличения числа случаев, страна недавно ввела ряд мер физического и социального дистанцирования. В настоящее время мы находимся в контакте с властями Казахстана, чтобы понять развитие ситуации и оказать необходимую поддержку", - добавил он.

В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54,75 тысячи. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.

С 5 июля в стране введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1529)

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