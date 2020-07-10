Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью: Эрдоган подписал указ

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть.
Ранее в пятницу агентство Anadolu сообщило, что Собор Святой Софии в Стамбуле, лишенный статуса музея, зарегистрирован как мусульманское культовое сооружение.
Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.
"В заключении Госсовета указано, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен", - сообщает агентство.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
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