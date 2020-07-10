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Собор Святой Софии в Стамбуле.

Собор Святой Софии в Стамбуле стал мечетью: Эрдоган подписал указ

Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200710/30889525/sobor-svyatoy-sofii-v-stambule-stal-mechetyu-erdogan-podpisal-ukaz.html

После смены статуса исторического культового сооружения, в нем начнут проводить молитвы для приверженцев ислама.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении Айя-Софии в мечеть.

Ранее в пятницу агентство Anadolu сообщило, что Собор Святой Софии в Стамбуле, лишенный статуса музея, зарегистрирован как мусульманское культовое сооружение.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

"В заключении Госсовета указано, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен", - сообщает агентство.

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© Ruptly
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Накануне пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству заявил, что Турция сохранит в соборе христианские иконы. Калын отметил также, что все главные мечети страны, такие как Голубая мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание открыты как для верующих, так и для обычных посетителей, и туристы по-прежнему смогут посещать собор Святой Софии. По данным минтуризма Турции, за 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

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