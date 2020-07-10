Россия: ограничения на международные полеты начнут сниматься с 15 июля

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было прекращено из-за пандемии COVID-19 с 27 марта.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Процесс снятия ограничений на международные полеты начнется с 15 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, российские власти возобновят авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых случаев в таких государствах не должен превышать одного процента.

Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут приминать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом. В некоторых случаях россияне, прибывающие на родину вывозными рейсами, должны будут проходить двухнедельный карантин или тестироваться на коронавирус.

До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.

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