Въезд в Румынию: посольство выступило с уточнениями

В посольстве Румынии в Молдове разъяснили условия въезда граждан других государств на территорию Румынии. Доступ запрещен иностранным гражданам и лицам без гражданства, но с некоторыми исключениями.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. На официальной странице посольства Румынии опубликовали список исключений, при которых иностранным гражданам позволят въезд в страну.

В дипмиссии уточнили, что в целом въезд иностранных граждан по-прежнему запрещен из-за пандемии COVID-19.

Кому въезд разрешен:

члены семей румынских граждан; © Sputnik / Rodion Proca Молдовы нет в списке стран, чьих граждан без ограничений пускают в Румынию

члены семей граждан других государств-членов Европейского Союза или Европейского экономического пространства или Швейцарской Конфедерации, проживающие в Румынии;

лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданному властями, или документ, эквивалентный им, выданный властями других государств, в соответствии с законодательством Европейского Союза;

Также разрешен въезд лицам, путешествующим в профессиональных интересах, о чем свидетельствует виза, вид на жительство или другой эквивалентный документ, а именно:

медицинский персонал, медицинские исследователи, медперсонал по гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, занимающиеся перевозкой грузов, который обеспечивает такие необходимые перевозки;

дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может оказать гуманитарную помощь;

транзитные лица, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по императивным причинам;

пассажиры, путешествующие по императивным причинам; люди, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам.

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Граждане Республики Молдова, а также других государств, которые не попадают в перечисленные выше категории исключений, не имеют права на въезд на территорию Румынии.

Что с самоизоляцией и другими правилами

Лица, попадающие под исключения, указанные выше, и въезжающие в Румынию, больше не обязаны соблюдать изоляцию/карантин со 2 июля 2020 года (приостановка этой меры является временной, существует возможность ее повторного введения, в зависимости от эпидемиологических событий в Румынии).

Все лица, которые пересекают границу Румынии и не проявляют симптомов, характерных для новой коронавирусной инфекции, независимо от страны происхождения или назначения. Рекомендуется, чтобы транзит был бесперебойным с использованием гуманитарных коридоров, специально созданных для этой цели.

Посольство рекомендует всем лицам быть постоянно информированными только из официальных источников о въезде и пребывании на территории Румынии, прежде чем начинать поездку точно, чтобы избежать поездки на пункт пересечения границы и запрета на въезд.

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