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Президент РФ В. Путин

Путин: летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих странах

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1538)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200713/30908728/putin-letalnost-ot-covid19-v-russia-v-razy-nizhe-chem-vo-mnogikh-stranakh.html

Владимир Путин подчеркнул, что в РФ ежедневно проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус, при этом в России летальность ниже, а пандемия показала, что у страны есть ресурсы и понимание, куда их надо точечно направить в случае необходимости.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в РФ в разы ниже, чем в ряде других стран. Об этом он сообщил на совещании по национальным проектам.

"Отмечу, что по одному из основных показателей, по летальности - все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - сказал Путин.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Путин отметил, что в России ежедневно проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля развернуто более 170 тысяч специализированных коек, и только 66% в настоящее время задействовано по прямому назначению.

"И, конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений - а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро - в штатный режим работы", - сказал он.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что пандемия показала, что у России есть ресурсы и понимание, куда их следует оперативно и точечно направить в случае необходимости.

"Конечно, все события последних месяцев показали, что - может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в некоторых других местах это делали, - но а) выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть; б) у нас есть понимание, куда они должны быть направлены, и есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать те решения, которые принимаются", - заявил Путин.

Все это, по словам президента РФ, позволило действовать достаточно оперативно, точечно и в общем и целом с нужным результатом.

Также Путин подчеркнул, что главной задачей на фоне объективных экономических трудностей является поддержка занятости и стабильность доходов граждан. Так, российский лидер предложил включить мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики и деловой активности в национальные проекты.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1538)


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