Путин: летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих странах

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в РФ в разы ниже, чем в ряде других стран. Об этом он сообщил на совещании по национальным проектам.
"Отмечу, что по одному из основных показателей, по летальности - все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - сказал Путин.
"И, конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений - а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро - в штатный режим работы", - сказал он.
Кроме того, Путин обратил внимание на то, что пандемия показала, что у России есть ресурсы и понимание, куда их следует оперативно и точечно направить в случае необходимости.
"Конечно, все события последних месяцев показали, что - может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в некоторых других местах это делали, - но а) выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть; б) у нас есть понимание, куда они должны быть направлены, и есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать те решения, которые принимаются", - заявил Путин.
Все это, по словам президента РФ, позволило действовать достаточно оперативно, точечно и в общем и целом с нужным результатом.
Также Путин подчеркнул, что главной задачей на фоне объективных экономических трудностей является поддержка занятости и стабильность доходов граждан. Так, российский лидер предложил включить мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики и деловой активности в национальные проекты.
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