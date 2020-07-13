Рак убил жену Джона Траволты, актрису Келли Престон

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Ушла из жизни актриса Келли Престон, жена популярного американского актера, звезды "Криминального чтива" и других фильмов, Джона Траволты.
Об этом сообщил сам 66-летний актер в Instagram.
"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком груди", - написал он.
Траволта выразил благодарность врачам и другим сотрудникам медицинского центра, в котором лечилась его супруга.
Келли Престон было 57 лет. Актер намерен провести ближайшее время с детьми - дочерью Эллой и сыном Бенджамином.
Старший сын пары - Джетт - трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году, когда семья проводила отпуск на Багамах.
Траволта и Престон познакомились во время съемок фильма "Эксперты" в 1989 году, и в 1991 поженились.
В последний раз пара вместе снялась в 2018 году в картине "Готти", где Траволта играл криминального авторитета Джона Готти, а Престон - его жену.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>