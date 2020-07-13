Рак убил жену Джона Траволты, актрису Келли Престон

Актриса скончалась от рака молочной железы, с которым боролась несколько лет. Траволта выразил благодарность врачам и другим сотрудникам медицинского центра, в котором лечилась его супруга

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Ушла из жизни актриса Келли Престон, жена популярного американского актера, звезды "Криминального чтива" и других фильмов, Джона Траволты.

Об этом сообщил сам 66-летний актер в Instagram.

"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком груди", - написал он.

Траволта выразил благодарность врачам и другим сотрудникам медицинского центра, в котором лечилась его супруга.

Келли Престон было 57 лет. Актер намерен провести ближайшее время с детьми - дочерью Эллой и сыном Бенджамином.

Старший сын пары - Джетт - трагически погиб в возрасте 16 лет в 2009 году, когда семья проводила отпуск на Багамах.

Траволта и Престон познакомились во время съемок фильма "Эксперты" в 1989 году, и в 1991 поженились.

В последний раз пара вместе снялась в 2018 году в картине "Готти", где Траволта играл криминального авторитета Джона Готти, а Престон - его жену.

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