В ООН призвали к прекращению огня на армяно-азербайджанской границе

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации. Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации", - подчеркнул Дюжаррик.

Отмечается, что Гутерреш призвал стороны в том числе воздержаться от провокационной риторики.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.

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