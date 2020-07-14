В украинском городе запрещена работа ночных клубов с 23.00, а местные власти также рекомендовали усилить контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. В Одессе из-за коронавируса введены новые ограничения, в частности запрещена работа ночных клубов. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Сообщается, что решение принято "для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2".

Так, необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний постановления кабмина Украины "о запрете работы с 23.00 до 07.00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при предоставлении услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания по адресной доставке и заказов навынос)".

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям также рекомендовала Главному управлению Национальной полиции Украины в Одесской области, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Одесской области, управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения, районным администрациям Одесского городского совета обеспечить разъяснительную работу и контроль выполнения указанных требований.

"Также необходимо усилить контроль над соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города", - говорится в сообщении.

В то же время, ранее в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции сообщали, что въезд и нахождение граждан Молдовы на территории Украины возможны только при предоставлении страхового полиса, который будет являться гарантией покрытия затрат на лечение коронавирусной инфекции, а также при обязательном условии находиться в строго обозначенных местах (у родственников, друзей, в арендованных пространствах) или на 14-дневном карантине с установкой специального приложения на личный смартфон. Вместе с тем самоизоляция иностранцев, прибывших из государств или являющихся гражданами стран, где зарегистрировано большое количество случаев COVID-19, не требуется при предоставлении негативного результата теста на коронавирус (метод ПЦР), проведенного после пересечения украинской границы.

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