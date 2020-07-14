Российский препарат для лечения COVID-19: востребован в 50 странах

Производитель медикаментозного средства, РФПИ и "ХимРар" начали поставлять его за рубеж в начале июля.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария закупили российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире лекарством против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Третьего июня его включили в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой инфекции: он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

В начале июля РФПИ и "ХимРар" начали поставлять препарат на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию.

"Авифавир" закупают не только соседи России — Беларусь и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран", — написал Дмитриев в колонке для Newsweek.

Он добавил, что для удовлетворения внутреннего и мирового спроса производство лекарства увеличили до 300 тысяч курсов в месяц.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova