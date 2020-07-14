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Авифавир.

Российский препарат для лечения COVID-19: востребован в 50 странах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1549)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200714/30929351/rossiyskiy-preparat-dlya-lecheniya-covid-19-vostrebovan-v-50-stranakh.html

Производитель медикаментозного средства, РФПИ и "ХимРар" начали поставлять его за рубеж в начале июля.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария закупили российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире лекарством против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Третьего июня его включили в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой инфекции: он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

Уральские ученые предложили препарат против коронавируса.
© Sputnik / Pavel Lisitsin
Россия: препараты от COVID-19 - на потоке, вакцина - на клиническом изучении

В начале июля РФПИ и "ХимРар" начали поставлять препарат на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию.

"Авифавир" закупают не только соседи России — Беларусь и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран", — написал Дмитриев в колонке для Newsweek.

Он добавил, что для удовлетворения внутреннего и мирового спроса производство лекарства увеличили до 300 тысяч курсов в месяц.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1549)

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