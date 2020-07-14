Посольство РМ в Вене подтвердило: Австрия прекращает полеты в Молдову

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Австрия вводит новые ограничения на передвижения иностранных граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в ряде стан. Посольство РМ в Вене подтвердило, что власти Австрии приняли решение временно прекратить авиасообщение с некоторыми государствами, в числе которых находится и Республика Молдова.
Полеты в Молдову и из Молдовы прекращаются, начиная с 16 июля и до конца месяца.
Однако и в случае, если граждане третьих стран получат разрешение на въезд в Австрию, им необходимо предъявить свидетельство, подтверждающее, что они прошли не далее, чем четыре дня назад молекулярно-биологический тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Лица без такой справки будут помещены в карантин на 14 дней.
Напомним, что 8 июля власти Австрии заявили об ограничении на въезд граждан Молдовы, Румынии и Болгарии из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса в этих странах. Об этом в среду заявил в Вене канцлер Себастьян Курц.
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