Важно для граждан Молдовы - ограничения в Италии в связи коронавирусом

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Посольство Молдовы в Риме сообщает о том, что, согласно решению кабмина Италии, прибытие в эту страну граждан нашей республики ограничено до 31 июля. Ранее запрет действовал с 11 июня до 14 июля, но его продлили для предотвращения распространения новых случаев коронавируса на Апеннинском полуострове.
Также запрещен въезд в Италию лицам, которые за минувшие 14 дней транзитом проследовали через Молдову, Армению, Бахрейн, Бангладеш, Чили, Кувейт, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Оман, Перу, Доминиканскую республику. Полностью ограничено наземное движение, а также прямое авиасообщение с обозначенными странами.
В связи с тем, что многие граждане Молдовы являются обладателями румынского гражданства, многие наши соотечественники смогут попасть на территорию Италии, находясь там на обязательном карантине в течение двух недель.
Граждане Италии, в свою очередь, смогут свободно выехать в Австрию, Бельгию, Румынию, Польшу, Чехию, Эстонию, Финляндию, Словению, Словакию, Испанию и ряд других государств Европы. Но в большинстве стран ЕС итальянцам также придется находиться на самоизоляции 14 дней. Прибытие в Молдову итальянских граждан пока ограничено.
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