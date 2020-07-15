Важно для граждан Молдовы - ограничения в Италии в связи коронавирусом

Ограничения на въезд граждан Молдовы на территорию Италии продлили - кабинет министров этого государства решил, что до 31 июля въезд в эту страну для наших соотечественников запрещен из-за опасности распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Посольство Молдовы в Риме сообщает о том, что, согласно решению кабмина Италии, прибытие в эту страну граждан нашей республики ограничено до 31 июля. Ранее запрет действовал с 11 июня до 14 июля, но его продлили для предотвращения распространения новых случаев коронавируса на Апеннинском полуострове.

Также запрещен въезд в Италию лицам, которые за минувшие 14 дней транзитом проследовали через Молдову, Армению, Бахрейн, Бангладеш, Чили, Кувейт, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Оман, Перу, Доминиканскую республику. Полностью ограничено наземное движение, а также прямое авиасообщение с обозначенными странами.

Прибыть в Италию при условии нахождения на 14-дневном карантине могут граждане стран Европейского Союза, Шенгенской зоны, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Каждый из них обязан заполнить анкету, подтвердив тем самым, что берет на себя ответственность за соблюдение предписанных законом карантинных ограничений.

В связи с тем, что многие граждане Молдовы являются обладателями румынского гражданства, многие наши соотечественники смогут попасть на территорию Италии, находясь там на обязательном карантине в течение двух недель.

Граждане Италии, в свою очередь, смогут свободно выехать в Австрию, Бельгию, Румынию, Польшу, Чехию, Эстонию, Финляндию, Словению, Словакию, Испанию и ряд других государств Европы. Но в большинстве стран ЕС итальянцам также придется находиться на самоизоляции 14 дней. Прибытие в Молдову итальянских граждан пока ограничено.

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