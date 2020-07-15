Эксперты назвали период, когда иностранные туристы начнут посещать Россию

Специалисты назвали сроки, когда в России может возобновиться въездной туризм - в этом году большого количества иностранных гостей туроператоры не ждут.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Российские туроператоры не ждут рестарта въездного туризма в 2020 году, несмотря на послабления по правилам въезда иностранцев в РФ. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, на полноценный турпоток иностранцев можно рассчитывать не раньше следующего года.

Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию приезжающих на территорию РФ иностранцев и россиян. Теперь для въезда в Россию, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, пройденный не менее чем за три дня до прибытия в РФ, и документы о наличии антител иммуноглобулина G.

В АТОР объяснили, что "эксперты связывают послабления въездного режима в РФ со скорым возобновлением авиасообщения и постепенным восстановлением туриндустрии. Однако о въездном туризме речи пока не идет".

"Мы реалистично смотрим на вещи. В этом году въездного туризма не будет, партнеры переносят бронирования на следующий год", - отметил управляющий директор одной из турфирм Игорь Кузьмин.

В свою очередь, замглавы одной из систем бронирования Александр Курносов сообщил, что в этом году может начать восстанавливаться сегмент иностранного бизнес-тревела, но это будет только после снятия ограничений по полетам.

"Также в 2020 году может частично восстановиться спортивный туризм, если будут разрешены спортивные соревнования с участием иностранных спортсменов. Экскурсионные туристы не поедут в этом году", - полагает Курносов.

Как отмечают эксперты, иностранные туристы приезжают в Россию в основном в летний период. На это время приходится более 90% годового иностранного турпотока. Зимой же в РФ обычно прибывали туристы из Азии. Также, полагают в АТОР, возвращение туристов будет зависеть и от взаимных договоренностей государств.

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