Эксперты назвали период, когда иностранные туристы начнут посещать Россию

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Российские туроператоры не ждут рестарта въездного туризма в 2020 году, несмотря на послабления по правилам въезда иностранцев в РФ. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, на полноценный турпоток иностранцев можно рассчитывать не раньше следующего года.
В АТОР объяснили, что "эксперты связывают послабления въездного режима в РФ со скорым возобновлением авиасообщения и постепенным восстановлением туриндустрии. Однако о въездном туризме речи пока не идет".
"Мы реалистично смотрим на вещи. В этом году въездного туризма не будет, партнеры переносят бронирования на следующий год", - отметил управляющий директор одной из турфирм Игорь Кузьмин.
"Также в 2020 году может частично восстановиться спортивный туризм, если будут разрешены спортивные соревнования с участием иностранных спортсменов. Экскурсионные туристы не поедут в этом году", - полагает Курносов.
Как отмечают эксперты, иностранные туристы приезжают в Россию в основном в летний период. На это время приходится более 90% годового иностранного турпотока. Зимой же в РФ обычно прибывали туристы из Азии. Также, полагают в АТОР, возвращение туристов будет зависеть и от взаимных договоренностей государств.
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